Уважаемые учителя, учащиеся 10-11 классов и родители!

23.10.2025

ЮГУ приглашает учащихся 10-11 классов пройти в этом учебном году обучение в лингвистическом классе «Лингвистическая лаборатория».

Цель: развитие навыков общения в устной и письменной формах на русском и английском языках.

Задачи:

-углубление и расширение знаний по английскому и русскому языкам;

- тренировка в выполнении заданий с элементами ЕГЭ по английскому и русскому языкам;

- знакомство с различными видами перевода;

- формирование первичных профессиональных умений;

- развитие индивидуальной траектории обучающегося.

Участники: школьники 10-11 классов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

График занятий: 1 раз в неделю с 1 ноября 2025 года по 27 апреля 2026 года.

Продолжительность занятий: 40 минут.

Формат проведения занятий: смешенный (очно – на базе Югорского государственного университета, дистанционно – на платформе довузовского сопровождения ЮГУ https:// academia.ugrasu.ru).

Начало очных занятий в университете: с 11:00.

Преподаватели школы: преподаватели и студенты старших курсов направлений подготовки: «Лингвистика», «Филология» высшей школы гуманитарных наук.

Обучение: бесплатное.

Перспективы для обучающегося:

- углубление знаний по профильным предметам (английский и русский языки);

- развитие навыков проектной и исследовательской деятельности;

- адаптация к академической среде;

- развитие индивидуальных способностей;

- осознанный выбор будущей профессии.

По завершению учёбы учащиеся получают сертификат об окончании курсов.

Для обучения в лингвистическом классе необходимо зарегистрироваться на сайте: https://academia.ugrasu.ru  Зайдите на сайт под своим именем, пройдите по ссылке https://academia.ugrasu.ru/course/view.php?id=248 Затем на открывшейся странице нажмите на кнопку «Принять участие».

По вопросам обучения обращаться по телефону: 8 (346) 737-70-00 доп. 274, либо по электронной почте: v_vladimirova@ugrasu.ru, m_reshetnyk@ugrasu.ru, m_anduganova@ugrasu.ru/

Техническое сопровождение: телефон: 8 (346) 737-70-00 доп. 381, e-mail: v_shkolnikov@ugrasu

Календарно-тематический план работы "Лингвистической лаборатории" прилагается.

