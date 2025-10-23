Уважаемые учителя, учащиеся 10-11 классов и родители!
ЮГУ приглашает учащихся 10-11 классов пройти в этом учебном году обучение в лингвистическом классе «Лингвистическая лаборатория».
Цель: развитие навыков общения в устной и письменной формах на русском и английском языках.
Задачи:
-углубление и расширение знаний по английскому и русскому языкам;
- тренировка в выполнении заданий с элементами ЕГЭ по английскому и русскому языкам;
- знакомство с различными видами перевода;
- формирование первичных профессиональных умений;
- развитие индивидуальной траектории обучающегося.
Участники: школьники 10-11 классов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
График занятий: 1 раз в неделю с 1 ноября 2025 года по 27 апреля 2026 года.
Продолжительность занятий: 40 минут.
Формат проведения занятий: смешенный (очно – на базе Югорского государственного университета, дистанционно – на платформе довузовского сопровождения ЮГУ https:// academia.ugrasu.ru).
Начало очных занятий в университете: с 11:00.
Преподаватели школы: преподаватели и студенты старших курсов направлений подготовки: «Лингвистика», «Филология» высшей школы гуманитарных наук.
Обучение: бесплатное.
Перспективы для обучающегося:
- углубление знаний по профильным предметам (английский и русский языки);
- развитие навыков проектной и исследовательской деятельности;
- адаптация к академической среде;
- развитие индивидуальных способностей;
- осознанный выбор будущей профессии.
По завершению учёбы учащиеся получают сертификат об окончании курсов.
Для обучения в лингвистическом классе необходимо зарегистрироваться на сайте: https://academia.ugrasu.ru Зайдите на сайт под своим именем, пройдите по ссылке https://academia.ugrasu.ru/course/view.php?id=248 Затем на открывшейся странице нажмите на кнопку «Принять участие».
По вопросам обучения обращаться по телефону: 8 (346) 737-70-00 доп. 274, либо по электронной почте: v_vladimirova@ugrasu.ru, m_reshetnyk@ugrasu.ru, m_anduganova@ugrasu.ru/
Техническое сопровождение: телефон: 8 (346) 737-70-00 доп. 381, e-mail: v_shkolnikov@ugrasu
Календарно-тематический план работы "Лингвистической лаборатории" прилагается.
Югорский государственный университет