Состоялась научно-практическая конференция «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон»

15–17 октября 2025 года в г. Когалыме в образовательном центре Пермского политехнического университета состоялась очередная научно-практическая конференция «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон». На мероприятие собрались более 150 человек, были гости из Москвы, Ямала и Карелии.