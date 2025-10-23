Состоялась научно-практическая конференция «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон»
15–17 октября 2025 года в г. Когалыме в образовательном центре Пермского политехнического университета состоялась очередная научно-практическая конференция «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон». На мероприятие собрались более 150 человек, были гости из Москвы, Ямала и Карелии.
Примечательно, что конференцию предваряла работа информационно-консультативных площадок. По всем вопросам можно было проконсультироваться у уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера Югры Людмилы Алфёровой, у уполномоченного по правам предпринимателей Югры Ирины Каск и представителей исполнительных органов власти округа.
Кроме того, здесь работали мастерские, рукодельницы обучали всех желающих женским традиционным ремёслам.
Открывая конференцию, участников в онлайн-режиме поприветствовал первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев:
– Дорогие участники конференции! Приветствую вас на очередной конференции «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон». Сегодня мы можем транслировать имеющийся у Югры передовой опыт по сохранению традиционного образа жизни коренных народов, мы готовы делиться этим опытом со всеми территориями страны. О значимости события говорит его состав, приехали специалисты из Москвы, Республики Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за проявленный интерес и готовность к открытому и конструктивному диалогу. Желаю успешной, плодотворной работы!
Участников также поприветствовал сенатор РФ, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов:
– Добрый день, уважаемые земляки, уважаемые коллеги! Сегодняшнее мероприятие важно тем, что здесь сообща принимаются важные решения между коренными жителями, недропользователями и властью региона. Важно, что на этой конференции присутствует молодёжь, которая учится решать важные вопросы по сохранению традиционного образа жизни коренных жителей Югры.
Уполномоченная по правам коренных малочисленных народов Югры Людмила Алфёрова в приветственной речи отметила следующее:
– Вуща волаты! Паща олэн! Пэча-пэча! Здравствуйте, дорогие мои земляки! Как хорошо, что мы сегодня встретились в гостеприимном городе Когалыме для того, чтобы поработать на благо наших земляков. Благодаря совместной работе окружных властей, общественной организации «Спасение Югры», недропользователей в округе появилось 88 точек подключения сети Интернет, в скором будущем будет подключено ещё пять стойбищ.
Желаю нам продуктивного диалога!
Гостей конференции также поприветствовал глава г. Когалыма Тимур Агадуллин. В своей речи он отметил налаженное годами взаимопонимание между администрацией города, недропользователями и жителями близлежащих стойбищ. Затем в честь 50-летия города он отметил дипломами и ценными подарками старейшин родовых угодий Когалыма: Дмитрия Никитовича Русскина, Юрия Марковича Ермакова, Людмилу Антоновну Изьянову, Иосифа Ивановича Сопочина и Степана Антоновича Кечимова.
Затем перед участниками конференции выступила этнопевица Вера Кондратьева с песней о красоте югорского края.
Началось пленарное заседание, где спикеры делились своим региональным опытом по взаимодействию органов власти, промышленных компаний с коренными малочисленными народами Севера. Гость из Республики Карелии, председатель Центра поддержки коренных народов и общественной дипломатии «Молодая Карелия» Алексей Цыкарев рассказал:
– Приветствую вас, участники конференции, от жителей Карелии – карелов и вепсов. Я являюсь членом Фонда «Кали», он был создан по международной «Декларации о биоразнообразии». Фонд будет аккумулировать финансовые средства от компаний, которые используют знания коренных народов мира. Это, в основном, касается фармацевтики и кулинарии. Недродобывающим и бизнес компаниям будет предложено добровольно вносить по одному проценту от выручки в этот фонд. Затем фонд будет распространять финансы на нужды биоразнообразия, в том числе 50% на нужды коренных народов. Наша страна не будет оставаться в стороне от этого процесса. Уже прошли крупные совещания на площадке помощника президента страны по климату и разнообразию.
Сложная политическая ситуация, санкции повлияли на то, что сегодня положительный опыт сотрудничества недродобывающих компаний и коренных жителей неизвестен большому миру, а нам, соответственно, их положительный опыт. Поэтому сегодня важно коренным народам России участвовать на международных площадках, чтобы быть услышанными.
В ближайшем будущем российские лидеры коренных народов поедут на первое заседание нового вспомогательного органа «Конвенции о биоразнообразии», где будут рассказывать о взаимодействии коренных народов и бизнеса. Там же будут разрабатываться руководящие принципы по включению знаний коренных народов в вопросы землепользования, рекультивации экосистем, оценки воздействия на экологию и пространственном планировании.
Затем началась работа по секциям: «Недропользование», «Традиционные знания обских угров в современном культурном пространстве. Роль национальных видов спорта, этнотуризма», «Социальное благополучие и повышение качества жизни коренных малочисленных народов: обеспечение медицинской помощи, социальных гарантий, образования и трудоустройства», «Традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов Севера».
На секции «Традиционные знания обских угров» старший воспитатель детского сада «Оленёнок» с. Саранпауля Марина Керцер рассказала о создании и работе этнокультурного летнего оздоровительного лагеря «Тандора». Главная цель его работы – возрождение культуры и родных языков народов манси и коми-зырян.
На секции «Традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов Севера» гостья с Ямала, представитель общественной организации «Ямал – потомкам» Ирина Окотэтто представила опыт каслающих тундровых оленеводов по использованию балка вместо чума. Пока оленеводы присматриваются к этому опыту.
По завершению работы конференции был принят проект Резолюции, куда вошли вопросы, которые требуют решения и воплощения в жизнь:
- обновление модельного соглашения между коренными жителями и недпропользователями;
- формирование кадрового и научного потенциала путём целевых программ по поддержке молодых специалистов;
- инициировать обращение в федеральные ведомства по вопросу введения ограничений по сбору дикоросов для нерезидентов округа;
- рассмотреть возможность привлечения ветеранов СВО из числа коренных народов в качестве участковых полицейских на территориях компактного проживания коренных малочисленных народов округа;
- подготовить и направить предложения по изменению правил рыболовства в части «Традиционного рыболовства» для того, чтобы коренные народы могли для собственных нужд добывать стерлядь;
- рассмотреть возможность инициировать изучение и сохранение приобской породы лошадей как элемента традиционного приропользования и культурного наследия;
- внести преподавание родных языков в урочную деятельность в сельских школах, где компактно проживают коренные малочисленные народы Севера; - присвоить имя Евдокии Андреевны Нёмысовой Обско-угорскому институту прикладных исследований и разработок или Ханты-Мансийскому технолого-педагогическому колледжу;
- возобновить работу этнографического музея в с. Кышике и др.
По словам заместителя директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Александра Комиссарова, Резолюция будет дорабатываться, поэтому на электронную почту департамента depprirod@admhmao.ru ждут предложения.
Людмила Гурьева