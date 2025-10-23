Пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
Российское общество «Знание» опубликовало список финалистов взрослой категории пятого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Ими стали 516 человек из 82 регионов России. В ноябре они поедут в Москву на финальные испытания, где Экспертный совет выберет победителей.
В борьбе за место в финале лекторы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступали перед Экспертным советом на площадке Центра патриотических проектов «Моя история». Финалистами стали: доцент Югорского государственного университета Надежда Мичурина; директор Центра образования № 7 им. Дунина-Горкавича А. А., председатель общественного совета «Женское движение» в Югре Ксения Букренева, которая на конкурсе рассказывает о маршрутах по Югре как инструменте воспитания личности через взаимодействие с уникальным пространством региона; начальник отдела методического сопровождения общего и дополнительного образования Информационно-методического центра Сургутского района Юлия Бутенко, которая подготовила выступление о наставничестве в образовательной среде и помощи молодым педагогам; проректор по воспитательной работе и молодежной политике Сургутского государственного педагогического университета, член Ассоциации профориентологов Любовь Кириленко с лекцией про основные этапы построения успешной карьеры; и доцент Сургутского государственного университета, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, сертифицированный бизнес-ментор Оксана Галюта, которая представила свое исследование работы новой экономики и рассказала, почему люди стали платить за подписки и верить отзывам незнакомцев.
«Я был приятно удивлен, когда ознакомился со списком финалистов. Самому молодому конкурсанту — 22 года, а самому старшему — 64. Среди финалистов 9 участников СВО, 337 человек посвятили себя благотворительности и волонтерству. А для 18 конкурсантов просветительская деятельность стала настоящим семейным делом — их близкие входят в число лекторов Общества «Знание». Каждый из участников — это пример того, как знание превращается из инструмента в миссию, в способ служения людям и своей стране. Уже сейчас они вдохновляют и объединяют людей вокруг ценностей созидания и развития. Хочу пожелать каждому из участников успеха в заключительном этапе конкурса!», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Финалисты представляют более 200 населенных пунктов. 66% заняты в сфере образования и науки: среди них кандидаты и доктора наук, почетные работники сферы образования РФ. Более половины финалистов являются родителями, 37 из них — многодетные.
110 победителей взрослой категории получат право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе, набор техники и другие ценные призы.
Напомним, что ранее были объявлены финалисты в номинации «Юный лектор». Ими стали 50 школьников и студентов СПО из 27 регионов России.