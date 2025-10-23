Исполнить налоговые обязательства югорчанам необходимо не позднее 1 декабря 2025 года
Налоговые органы Югры напоминают гражданам округа, что крайний срок уплаты имущественных налогов физических лиц, земельного и транспортного налога, а также НДФЛ с доходов от депозитов за 2024 год не позднее 1 декабря 2025 года.
Обращаем внимание, что под налогообложение попадают все объекты, находящиеся в собственности владельца, а именно: земельные участки, дачи, квартиры, гаражи, недостроенные объекты, легковые и грузовые автомобили, мототранспорт, самолеты, яхты, моторные лодки, снегоходы, трактора, иные спецтехники и другие объекты налогообложения, указанные в ст. 389 Налогового кодекса Российской Федерации.
Югорчанам сформировано и направлено 759 тыс. сводных налоговых уведомлений, более 80 % из них граждане получили в электронном формате через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг, остальным жителям округа уведомления направлены по почте заказными письмами.
Уведомления не направляются лицам, полностью освобожденным от уплаты налогов при наличии соответствующих льгот, а также в случае не превышения суммы обязательств в размере 300 руб.
Уплатить начисления не позднее 1 декабря 2025 года можно любым удобным для себя способом:
– через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
– через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
– через сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин физических лиц»;
– на портале Госуслуг;
– в МФЦ Югры, оснащенных POS-терминалами ПАО «Сбербанк», по УИН налогового уведомления;
– через онлайн-сервисы банков. Оплата налогов возможна по УИН или через QR-код налогового уведомления.
Подробно получить разъяснения о том, что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, как узнать о налоговых льготах, указанных в уведомлении, как ими воспользоваться, что делать, если налоговое уведомление не получено, и иным жизненным ситуациям, касающимся налоговых уведомлений, можно на промостранице официального сайта ФНС России «Налоговое уведомление 2025».
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре