Форма поиска

Для слабовидящих

Исполнить налоговые обязательства югорчанам необходимо не позднее 1 декабря 2025 года

23.10.2025

Налоговые органы Югры напоминают гражданам округа, что крайний срок уплаты имущественных налогов физических лиц, земельного и транспортного налога, а также НДФЛ с доходов от депозитов за 2024 год не позднее 1 декабря 2025 года.

Обращаем внимание, что под налогообложение попадают все объекты, находящиеся в собственности владельца, а именно: земельные участки, дачи, квартиры, гаражи, недостроенные объекты, легковые и грузовые автомобили, мототранспорт, самолеты, яхты, моторные лодки, снегоходы, трактора, иные спецтехники и другие объекты налогообложения, указанные в ст. 389 Налогового кодекса Российской Федерации.

Югорчанам сформировано и направлено 759 тыс. сводных налоговых уведомлений, более 80 % из них граждане получили в электронном формате через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг, остальным жителям округа уведомления направлены по почте заказными письмами.

Уведомления не направляются лицам, полностью освобожденным от уплаты налогов при наличии соответствующих льгот, а также в случае не превышения суммы обязательств в размере 300 руб.

Уплатить начисления не позднее 1 декабря 2025 года можно любым удобным для себя способом:

– через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

– через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

– через сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин физических лиц»;

– на портале Госуслуг;

– в МФЦ Югры, оснащенных POS-терминалами ПАО «Сбербанк», по УИН налогового уведомления;

– через онлайн-сервисы банков. Оплата налогов возможна по УИН или через QR-код налогового уведомления.

Подробно получить разъяснения о том, что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, как узнать о налоговых льготах, указанных в уведомлении, как ими воспользоваться, что делать, если налоговое уведомление не получено, и иным жизненным ситуациям, касающимся налоговых уведомлений, можно на промостранице официального сайта ФНС России «Налоговое уведомление 2025».

 УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

23.10.2025

23.10.2025