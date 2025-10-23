Его поэзия трогает нашу душу и сердце
22 октября в стенах Государственной библиотеки Югры в Ханты-Мансийске прошёл вечер памяти удивительного человека, творчество которого наполняло югорчан особой атмосферой бытия. После ухода таких людей, город кажется опустошенным, но остаются светлые воспоминания о них, с которыми приятно поделится в один таких встреч.
«Дорогие гости поэтического вечера, посвящённого памяти замечательного югорского поэта Андрея Семёновича Тарханова. Есть в нашем краю поэты, устами которых говорит и поёт сама родная земля. Таков Андрей Тарханов. Поэт, родившийся на югорской земле в семье охотника-манси. Родители сделали всё возможное, чтобы их сын получил достойное образование. После окончания Ханты-Мансийского педагогического училища в 1956 году Андрей Тарханов работал учителем Юмасинской семилетней школы Кондинского района. И там он писал свои первые стихи. Первое стихотворение было опубликовано в газете "Сталинская трибуна" в 1956 году, – с такой приветственной речью обратилась к друзьям, соратникам, родственникам поэта Елена Львовна Аушева, библиотекарь 1-й категории отдела краеведческой литературы и библиографии Государственной библиотеки Югры.
В годы учёбы в Ленинградском педагогическом институте Андрей Тарханов публиковал свои стихи в альманахах и сборниках "Молодой Ленинград", "На севере дальнем" и "Сибирские просторы". Окончив пединститут, работал сотрудником Кондинской районной газеты, а затем до середины 1960-х годов в окружной "Ленинской правде". В то время он много ездил и кроме стихов писал на основе мансийских легенд и сказаний сказки, рассказы, киносценарии. С 1965 по 1967 год Андрей Семёнович учился на высших курсах сценаристов и режиссёров Союза кинематографистов СССР. А в 1987 году окончил высшие литературные курсы Союза писателей СССР.
Нам известно, что Андрей Семёнович Тарков – лауреат многочисленных премий, почётный гражданин города Ханты-Мансийска и почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Награждён орденом Дружбы народов и медалями. Его поэтические сборники выходили в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Ханты-Мансийске и переводились на многие языки: болгарский, венгерский, финский и многие другие. Источником своего поэтического дара Андрей Семёнович считал лиственницу, кедровник и парус. И восприятие это повлияло на его творчество и навеяло множество лирических и философских мыслей, прекрасно воплотившихся в его произведениях. Данная тема проходит через всё творчество поэта. В его поэзии раскрыто всё богатство его души. Он в поэтическом виде выразил многие её состояния: от восторженного, возвышенного до состояния одиночества и философских раздумий о вере, космосе, дружбе и любви.
Этот прекрасный вечер встречи состоялся как диалог друг с другом, диалог с Андреем Семёновичем, ведь мы с ним разговаривали языком его стихотворений. Елена Аушева с особой проникновенностью прочла стихотворение «Паруса снимает с лодок осень». Что легло в душу в эти минуты сыну поэта Ивану Тарханову прозвучали строки стихов «Костёр» и «Возвращение».
Своими мыслями по творчеству А.С. Тарханова поделились депутаты Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин и Татьяна Гоголева. Широко и глубоко оценивает творчество мансийского писателя профессор, член Союза писателей России Александр Семёнов подчеркнув, что Андрей Тарханов классик российской литературы. Учёный, финно-угровед Дина Васильевна Герасимова с теплотой вспоминала студенческую практику, когда остановилась пожить у мамы поэта Капитолины Фёдоровны. Директор ДЭКОЦ Надежда Михайловна Казначеева вспоминала душевные вечера встречи за чашкой чая с Андреем Семёновичем по поводу его вновь написанного стихотворения. Из уст актрисы театра обско-угорских народов «Солнце» Татьяны Огнёвой прозвучали стихотворения «Рябиновый пир» и «Явление женского тела, есть тайна природы самой…». Необыкновенную историю о поездке в Ленинград в 1995 году с А.С. Тархановым рассказала журналист Нина Николаевна Копнова, и, вспоминая о том времени, подарила сыну Ивану две фотографии.
На будущий год 13 октября Андрею Семёновичу Тарханову исполнилось бы 90 лет. Он ушёл от нас в 2017 году, но память о великом поэте югорской земли жива, его поэзия трогает нашу душу и сердце, оно продолжает жить и вдохновлять многих из нас.
Тамара Мерова