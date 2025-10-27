24 октября в Окружном Доме народного творчества состоялся третий семинар Межрегиональной школы наставничества по сохранению нематериального этнокультурного достояния.
С приветственным словом к участникам обратилась Маргарита Козлова, директор Департамента культуры Югры и председатель Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального этнокультурного достояния автономного округа. Она подчеркнула значимость проекта, который успешно реализуется уже пять лет, и отметила, что в этом году география участников расширилась: впервые к школе присоединились представители Приволжского федерального округа.
«Окружной Дом народного творчества много лет ведет системную работу по выявлению и изучению объектов нематериального этнокультурного достояния, выполняет задачи по использованию, актуализации, сохранению и популяризации признанных объектов посредством создания фольклорных коллективов, школ, лабораторий», - отметила Маргарита Сергеевна, вручив нашим коллегам дипломы Межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
За сохранение и развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов Югры Министерством культуры России отмечены Анатолий Вадичупов, мастер декоративно-прикладного искусства, Алексей Рещиков, руководитель Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов и Пётр Молданов, руководитель Окружной школы Медвежьих игрищ.
Об актуальных вопросах методики описания объектов нематериального этнокультурного достояния, фольклорному наследию и перспективах развития народного исполнительства рассказали ведущие российские эксперты:
- Оксана Добжанская, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения Арктического государственного Института культуры и искусств (г. Якутск)
- Ольга Пашина, доктор искусствоведения, ученый секретарь Государственного института искусствознания Министерства культуры Российской Федерации (г. Москва);
- Наталия Котельникова, кандидат филологических наук, заместитель главного редактора научного альманаха «Традиционная культура», главный специалист Центра культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова» (г. Москва);
- Дмитрий Вайман, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований УрО РАН (г. Пермь)
- Варвара Добровольская, кандидат филологических наук, доцент общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», (г. Москва).
Финальный этап работы Школы состоится в ноябре 2025 года, на котором участники представят результаты проведенных исследований и получат методические рекомендации от экспертов.