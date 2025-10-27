График выплат пособий и пенсий в ноябре
Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в ноябре 2025 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.
Пособия на детей, которые обычно выплачиваются 3 ноября, в этом году будут перечислены досрочно — 1 числа, так как 3 ноября выпадает на праздничный день.
1 ноября 2025 года через банки поступит:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет не работающим родителям;
– пособие на ребёнка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.
– ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
7 ноября 2025 года — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.
5, 10, 18, 20 ноября 2025 года через кредитные организации гражданам придёт пенсия.
Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.
Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счёт утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
