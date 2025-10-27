Югорских школьников приглашают на новый урок «Цифрового ликбеза»
«Контур» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый обучающий ролик и методические материалы для педагогов во всероссийском просветительском проекте в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».
Благодаря проекту школьники узнают простые правила цифрового поведения, которые повышают личную эффективность и способны сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Развитие этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку, квалифицированных ИТ-кадров в России.
«Формирование полезных цифровых привычек – это основа безопасного и эффективного поведения в сети. Видеоролики, которые мы выпускаем в рамках проекта «Цифровой ликбез» – это инструмент, который позволяет на простых и понятных примерах научиться безопасно и осознанно пользоваться цифровыми сервисами. Важно привить школьникам азы цифровой грамотности и кибергигиены и постепенно вовлекать их в цифру – это поможет им стать настоящими профессионалами в будущем. Сегодня грамотное цифровое поведение становится важной компетенцией, без которой невозможно развитие как отдельного специалиста, так и отрасли в целом», – Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».
«Сегодня цифровая гигиена – это не только про личную эффективность, но и про экологическую ответственность. Каждое неотправленное дублирующее фото или вовремя отключенное уведомление – это маленький вклад в сокращение углеродного следа. Наш новый ролик в рамках «Цифрового ликбеза» показывает школьникам, как простые цифровые привычки помогают одновременно позаботиться о себе и о планете. Мы рады, что через историю толстолобика Миши 2 можем донести эти важные идеи до детей по всей России», – прокомментировала Светлана Скользкова, советник генерального директора СКБ Контур по социальной ответственности.
Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».
Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или на родительских собраниях.