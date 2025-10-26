«Ночь искусств» в ХМТК – «Время быть вместе»
В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2025», посвящённой Дню народного единства, Ханты-Мансийский театр кукол приглашает на тематическую программу «Время быть вместе». Вечер 3 ноября будет состоять из двух частей: для семейной аудитории и для взрослой публики.
Дети с родителями смогут посмотреть спектакль «Неведомый лес» - азартный казачий поход с песнями и плясками. В течение вечера пройдут мастер-классы от художников театра по народной росписи (дымковская, филимоновская игрушка, гжель). Самые музыкальные могут поучаствовать в мастер-классе по игре на ложках под гармошку. Также в театре можно будет найти атмосферные фотозоны и угоститься чаем с баранками.
Взрослая программа посвящена вопросам исторического пути нашей страны и необходимости единства нации. В Большом зале будет продемонстрирован легендарный фильм «Минин и Пожарский» 1939 года режиссёра Всеволода Пудовкина, посвящённый освобождению России от польских захватчиков в 17 веке. После просмотра ленту и исторический контекст можно будет обсудить с приглашённым историком и популяризатором исторических знаний Дмитрием Филипчуком.
Финалом «Ночи искусств» станет театральная актёрская читка «Голоса из огня»: актёры театра прочтут поэзию и документальные монологи участников СВО. Непридуманные строки о войне и мире, мужестве и тоске, жизни на краю. Это попытка осознания, как в самые острые моменты истории, единство народа и внутренняя человеческая сила помогают выстоять и победить. Повествование ведёт зрителя между разных эпох: освобождение от польской интервенции в 1612 году, Великая Отечественная война и события Специальной военной операции.
«Ночь искусств – 2025: Время быть месте»
СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА (6+)
16:00 | 18:00 малая сцена
спектакль «Неведомый лес» казачий поход с песнями и плясками
17.00-19.00 фойе 1 этажа
мастер-классы по народной росписи (дымковская, филимоновская игрушка, гжель)
17.00-18.00 арт-площадка
музыкальный мастер-класс: игра на ложках и гармошке
17:00-18:00 фойе 2 этажа
народные игры и забавы
16:00-19:00 фойе 1-2 этажа
фотозоны, раскраска, чай с сушками
ВЗРОСЛАЯ ПРОГРАММА (12+)
19:00-21:30 большой зал
фильм «Минин и Пожарский» (1939): смотрим, обсуждаем, погружаемся в историю вместе с приглашённым экспертом
22:00-23:00 арт-площадка
актёрская читка «Голоса из огня»: поэзия и диалоги о СВО
Единый билет на детскую или взрослую программу можно купить в кассе и онлайн, в том числе по «Пушкинской карте»
Билеты на спектакль «Неведомый лес» приобретаются отдельно (в стоимость билета входит посещение Семейной программы).