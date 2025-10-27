Югра представит продукцию на агропромышленной выставке УрФО в Екатеринбурге
Ведущие югорские товаропроизводители презентуют продукцию на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа (УрФО), которая пройдет 29-31 октября в МВЦ «Екатеринбург – Экспо». Делегацию возглавит губернатор Югры Руслан Кухарук.
В мероприятии примут участие представители агросектора УрФО, а также Минсельхоза России, Российского экспортного центра и других ведомств.
Югру представят АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», АО «Саранпаульская оленеводческая компания», АО «Югорский рыбоводный завод», ИП Артеменко Александр Сергеевич, ИП Клищенко Ольга Александровна, НРО КМНС «Рахтынья», ООО «Гурман», ООО «НРКК «Санта-Мария», ООО «Обь-регион» (ТМ «Белоярочка»), ООО «Регион-К», ООО «СП «Белоярское», ООО «Центр-Сибирь», ООО «Чайный дом «Чистота», ООО «Югорские традиции», ООО «Ягоды Югры», СПК «Ханты-Мансийский» и СРПК «Волна».
На стенде, организованном Департаментом промышленности Югры, все желающие смогут приобрести и попробовать рыбные и колбасные изделия, органическую продукцию, продукцию из дикоросов (варенье в ассортименте, сушеные и маринованные грибы), тушенку из оленины, шоколад и др. Для дегустации будут предложены блюда из Югры: блинчики с тушеной олениной, брускетта с муксуном, канапе с колбасой из оленины с брусничным соусом, маринованные белые боровики на дранике со сметаной, профитроль с паштетом из мяса лося.
«Компания «Санта-Мария» подготовила уникальную ретросерию рыбных консервов, посвященную празднованию 80-летия Победы. Воссоздана оригинальная этикетка, с которой продукция из Югры уходила на фронт в годы Великой Отечественной войны – муксун, налим и щука», - сообщил директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов.
В рамках программы выставки запланированы конференции, дискуссионные площадки и круглые столы. Участники обсудят вопросы стратегического развития АПК, цифровизации отрасли, расширения экспорта.
Выставка проводится с 2010 года при поддержке аппарата полпреда президента России в УрФО. В 2024 году выставка прошла в Ханты-Мансийске, где продукцию представили 80 товаропроизводителей УрФО.
Организаторами мероприятия выступают аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, правительство Свердловской области, министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Поддержку оказывают главы субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, администрации принимающих городов, отраслевые союзы.
Информация Фонда развития Югры