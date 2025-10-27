Ушла из жизни Альбина Глухих – легенда журналистики Югры
Остановилось сердце легендарной журналистки автономного округа – Альбины Сергеевны Глухих (Уфимцевой).
Её журналистские статьи – это история развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, более чем полвека югорчане из её репортажей узнавали о самых интересных событиях региона.
Особую любовь и уважение за интерес и трепетное отношение к древней культуре, за освещение насущных проблем к ней проявляли коренные малочисленные народы Югры – ханты, манси, лесные ненцы – она была желанным гостем в самых отдалённых деревушках и на стойбищах. Как говорила Альбина Глухих, коренные жители – это мои большие друзья, поэтому её всегда принимали за свою…
Коллектив объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», а также наши читатели скорбят в связи с уходом Альбины Сергеевны – мы потеряли большого и верного друга… Выражаем искренние слова соболезнования родным, близким, друзьям. В нашей памяти она навсегда останется открытым, любознательным, добрым и любящим жизнь человеком. Светлая память…