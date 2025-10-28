Учебные заведения Ханты-Мансийского автономного округа присоединились к конкурсу команд вузов Общества «Знание»
Всероссийский конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности собрал 866 заявок от 408 учебных заведений из 82 регионов России. В том числе 18 заявок от 7 вузов и филиалов Ханты-Мансийского автономного округа. Проект реализуется Обществом «Знание» совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Росмолодежи.
Для конкурсантов было доступно шесть основных номинаций. В топ-3 самых популярных из них по количеству заявок вошли «Патриотическое воспитание и единство народов России» (236), «Медиа и творчество» (195) и «Спорт и туризм» (170). После них следуют номинации «Добровольчество и экология» (137), «Профориентационная работа и работа с выпускниками» (84) и «Молодые семьи и социальная сфера» (44). Победителей специальных номинаций «Просветительская деятельность» для заявок с наивысшим баллом по одноименному критерию и «Самая молодежная команда мечты» для команд с лучшей корпоративной культурой – отберут из числа общего количества заявок.
Среди учебных заведений региона, которые подали заявки – Сургутский государственный педагогический университет, Сургутский государственный университет, Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, Югорский государственный университет и другие.
«Мы завершили прием заявок на конкурс и уже сегодня можем говорить о том, что интерес к развитию молодежной политики и воспитательной деятельности в университетах оказался по-настоящему высоким, он превзошел наши ожидания. Мы видим у конкурсантов желание не просто побеждать, но и стремление внедрять новые подходы, делиться лучшими практиками. Желаю всем командам успеха в следующих этапах и надеюсь, что полученные опыт и знания найдут отражение в дальнейших проектах участников», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
От головных вузов поступило 736 заявок. Больше всего – в категории «Контингент не менее 9 000 человек» – 355. От категорий контингента «Не более 8 999 и не менее 4 000 человек» и «Не более 3 999 и не менее 100 человек» пришло 239 и 142 заявки. Представители филиалов прислали 130 заявок по двум категориям.
На следующем этапе участников ждет валидация заявок на соответствие положению конкурса. После нее эксперты оценят практики и форматы работы команд по ключевым критериям, среди них грантовая поддержка, использование средств, организация мероприятий и повышение квалификации. Экспертный совет также рассмотрит конкурсные заявки на отражение качества партнерских связей, уровня инфраструктуры, информационной активности, достижений, корпоративной культуры и просветительской деятельности вуза. На ее основании и будет сформирован шорт-лист финалистов, которым предстоит очная защита проектов в вузах.
Финальные испытания и подведение итогов состоятся в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованном Министерством науки и высшего образования РФ. Конкурс для проректоров вузов направлен на создание условий для организации и проведения мероприятий по просветительской деятельности в рамках молодежной политики и воспитательной деятельности, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, а также на повышение качества просветительской деятельности образовательных организаций высшего образования России. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».