Более 100 активистов в Центрах общения старшего поколения Отделения СФР по ХМАО - Югре освоили уроки пенсионной и цифровой грамотности
Традиционно каждый месяц в Центрах общения старшего поколения, созданных при клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре, проходят уроки пенсионной и компьютерной грамотности.
Сотрудники Центра общения старшего поколения Нижневартовска совместно с Центральной библиотекой города провели «День информационной грамотности».
Перед активистами Центра и горожанами выступили руководитель клиентской службы в г.Нижневартовске Отделения СФР по ХМАО-Югре Алена Городецкая и ведущий специалист-эксперт отдела установления пенсий Кристина Налобина. Специалисты регионального Отделения подробно осветили ключевые темы:
действующие механизмы начисления и индексации пенсий;
последние изменения в пенсионном законодательстве;
виды социальных льгот и дополнительных выплат, предусмотренных для пенсионеров.
«Подобные встречи крайне важны. Они помогают пенсионерам лучше ориентироваться в вопросах социальных выплат, своевременно узнавать о законодательных новшествах и понимать новые условия назначения и выплаты пенсий», рассказала Алена Городецкая, руководитель клиентской службы в Нижневартовске.
В Центре общения старшего поколения Октябрьского района успешно провели лекции для активистов по повышению компьютерной грамотности. Они помогают людям старшего возраста стать уверенными пользователями и полноправными участниками цифровой среды.
«Обучение проходит в комфортном формате в малых группах, что позволяет уделить внимание каждому. Слушатели лекций на практике осваивают самые востребованные навыки: учатся находить информацию о социальных выплатах, подавать заявления через портал «Госуслуги» и пользоваться другими электронными сервисами», - поделилась Наталья Ряндина руководитель клиентской службы Октябрьского района.
Особое внимание на занятиях уделяется кибербезопасности. Пенсионерам подробно разъясняют, как распознать мошенников в сети и защитить свои персональные данные, следуя простым, но эффективным правилам.
Тематическая встреча, посвящённая применению международного права в пенсионном процессе состоялась в Центре общения старшего поколения в г.Покачи. Мероприятие было направлено на решение актуальных вопросов граждан, имеющих периоды работы за пределами России.
Специалисты Отделения СФР по ХМАО-Югре подробно разобрали со слушателями сложные случаи, которые часто вызывают затруднения:
как включить в российский страховой стаж трудовую деятельность, осуществлённую в других странах;
какие документы необходимы для подтверждения такого стажа;
как формируются пенсионные права граждан, переехавших в Российскую Федерацию из-за рубежа.
Практическая часть встречи была посвящена отработке цифровых навыков. Участники научились самостоятельно подавать через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) ключевые для пенсионера заявления: о выборе способа доставки пенсии и о её перерасчёте.
«В условиях трудовой миграции тема международного пенсионного обеспечения становится все более востребованной. Наша задача — чтобы каждый гражданин понимал свои права и мог в полной мере ими воспользоваться, в том числе и с помощью цифровых сервисов», — отметила Виктория Рышкова руководитель клиентской службы г.Покачи.
Напомним, в Югре работает семь Центров общения старшего поколения в Белоярском, Березовском, Октябрьском районах, Нижневартовске, Покачах, Лангепасе и Мегионе. Здесь люди пенсионного возраста могут найти новых друзей, обрести новые интересы и умения.
Адреса Центров общения старшего поколения:
– г.Белоярский, 7 микрорайон, д. 5
– пгт.Березово, ул. Ленина, д. 8
– г.Нижневартовск, ул.Дзержинского, д.17Б
– г.Покачи, ул. Комсомольская, д. 3
– г.Лангепас, ул. Ленина, д. 23А
– г.Мегион, ул.Кузьмина, д.4
– п.Октябрьское, ул.Советская, д.41
С планом мероприятий можно ознакомиться на сайте Отделения СФР по ХМАО – Югре (гиперссылка – https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/9495).
Центры общения ждут всех желающих вести активный образ жизни и каждый день открывать для себя что-то новое!
Отделение СФР по ХМАО-Югре