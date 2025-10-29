Меры поддержки традиционной хозяйственной деятельности обсудили на заседание Ассамблеи
28 октября в окружной Думе состоялось заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, где обсуждались вопросы развития традиционной хозяйственной деятельности коренных народов региона. Депутаты Ассамблеи в первом чтении поддержали изменения в закон «О развитии северного оленеводства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Как сообщил директор департамента промышленности автономного округа Виктор Гамузов, изменения вносятся в целях приведения нормативной базы в соответствие с действующим федеральным законодательством.
– Предлагается изложить в новой редакции статью 4 закона, касающуюся содержания домашних северных оленей. Новая норма предусматривает маркирование домашних оленей вместо клеймения. Реализация процедуры будет возложена на ветеринарный центр в соответствии с требованиями федеральных правовых актов, – доложил Виктор Гамузов.
По словам докладчика, это процедура является более современной и гуманной в отношении домашнего северного оленя.
Обсуждая развитие северного оленеводства, председатель Ассамблеи Еремей Айпин поинтересовался кадровой ситуацией в двух оленеводческих компаниях округа.
– На сегодня в Саранпаульской оленеводческой компании действует исполняющий обязанности директора. Назначенный ранее директор уволился. В Казымской оленеводческой компании директор есть, там всё стабильно. Поиск директора для Саранпауля продолжается. Также в 2025 году предусмотрена новая мера поддержки для своевременной выплаты заработной платы оленеводам, которая была увеличена с 1 января 2025 года. На текущий момент проблем с этим нет, – сообщил Виктор Гамузов.
По исполнению закона «О поддержке органами государственной власти автономного округа организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера в 2024 году», выступил директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов. Он отметил, что в регионе действует 960 организаций, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью, среди них общины коренных народов и другие юридические лица. В этих организациях работает 1 116 человек, из них 795 – представителей коренных народов.
О грантовой поддержке Сергей Филатов сообщил:
– Объём грантовой поддержки увеличен с 21 млн до 37,5 млн рублей. Это стало возможным благодаря введению восьми номинаций и повышению лимита на гранты до пяти миллионов рублей. По направлению изготовления изделий из меха и рогов северного оленя грант вырос с 1 млн до 2,5 млн рублей. При этом софинансирование проектов снижено с 25% до 15% от общей сметы – это значительно снижает финансовую нагрузку на претендентов. Департамент внёс ряд предложений по изменению порядка предоставления мер господдержки, которые 20 октября были одобрены правительством. Во-первых, периодичность предоставления субсидии на обустройство изменена: ранее выплата была единовременной, теперь – раз в пять лет. Во-вторых, максимальный размер компенсации на покупку квадроцикла, снегохода и лодочного мотора увеличен с 200 и 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, соответственно. Со следующего года планируется повысить ставки субсидий на продукцию охоты: на соболя с 665 до 1 320 рублей, на мясо лося с 80 до 120 рублей. Также введена новая мера поддержки – финансовая помощь оленеводам в размере 1 400 рублей на одну голову поголовья. Эти инициативы поддержаны комиссией по бюджетным проектировкам, и бюджетные ассигнования на 2026 год предусмотрены.
Депутат Ассамблеи Татьяна Гоголева подняла вопрос о поддержке коренных народов субсидиями на обустройство территории традиционного природопользования. Ранее субсидия распространялась на строительство изб и хозяйственных построек, но из-за сложностей с отчётностью была заменена на покупку дорогостоящей техники. По мнению Татьяны Степановны, необходимо восстановить помощь на строительство, поскольку жильё для коренных народов – первоочередная потребность. Она предложила разработать дополнительные нормативные акты для упрощения отчётности. В ответ Сергей Филатов сообщил, что сейчас обсуждается форма такой поддержки – финансовая помощь или предоставление готового домокомплекта по выбору представителя коренного народа:
– Мы уже подсчитали количество семей коренных народов, нуждающихся в такой поддержке, включая молодых и пожилых. Документ дорабатывается, после чего будет обсуждаться с вами и губернатором, – заверил Сергей Филатов.
Людмила Теткина
фото Людмилы Гурьевой