Музей геологии, нефти и газа приглашает познать «Искусство добра» на всероссийской акции «Ночь искусств»
3 ноября Музей геологии, нефти и газа станет эпицентром добра и творчества в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году мероприятие пройдет под символичным названием «Искусство добра», объединив гостей вокруг идеи особенной сибирской доброты, сотворчества и милосердия в честь 95-летия Югры.
Программа условной ночи с 17:00 до 23:00 обещает быть насыщенной: для гостей подготовлено около 15 тематических площадок, где каждый найдет занятие по душе. Участники смогут проявить ловкость в сборке спилс-карты Югры на скорость, освоить основы бисероплетения, расписать гипсовые фигурки китов, создать свечи из вощины, погрузиться в виртуальную реальность с фильмом о северном сиянии, сшить сумочку из фетра, раскрасить открытки с северными пейзажами и так далее.
Особым смыслом ночи, отражённым в названии, станет благотворительная акция. Все желающие смогут не только забрать свои творения с собой, но и подарить их героям нашего времени – участникам СВО, донорам, зооволонтерам, а также пенсионерам, таким образом, превратив искусство в реальный жест доброй поддержки.
Одной из самых душевных площадок станет зона приюта для животных без владельцев «Велес». Музей призывает гостей помочь пушистым подопечным приюта, принеся с собой упаковки с кормом, наполнители, поводки, медицинские принадлежности. Для гостей на площадке «Велеса» будет организована викторина, мастер-класс по раскрашиванию деревянных заготовок, тематическая фотозона.
Символом ночи станет северное сияние – как отражение сияния добрых сердец сибиряков. Гостей ждут интересные локации и яркие фотозоны, где можно будет сделать уникальные кадры на память.
Цена билетов: для взрослых посетителей – 200 рублей, для детей – 100 рублей, для многодетных, участников СВО и инвалидов вход бесплатный. Действует «Пушкинская карта». Билеты можно приобрести как в режиме онлайн по ссылке https://vmuzey.com/event/noch-iskusstv-v-neftyanom, так и лично на мероприятии.
Также на мероприятии будут представлены партнёрские активности Центра развития семьи и детства «Десять талантов» и Арт-студии «Я творю.86»: роспись арт-бордов, рисунки акварелью и мастер-класс с деревянными поделками «Мост через реку времени» с отдельной оплатой билета от 600 до 1000 рублей.