Журналисты рассказали о профессиональном празднике сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии в Югре
В честь 73‑й годовщины со Дня образования вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО - Югре журналисты региона совместно с сотрудниками подразделения подготовили серию выступлений и публикаций в средствах массовой информации, посвященных служебной деятельности ведомства.
В Ханты-Мансийске начальник вневедомственной охраны Югры подполковник полиции Николай Горбатенко стал гостем авторской рубрики «Росгвардия сегодня», состоявшейся в прямом эфире программы «С 7 до 10» на телеканале «Югра». Руководитель рассказал телезрителям о вызовах, с которыми приходится сталкиваться экипажам Росгвардии по долгу службы, приоритетных задачах подразделения, а также поздравил ветеранов и личный состав с профессиональным праздником, пожелав им успехов в службе, стойкости духа и крепкого здоровья.
В Пойковском и Пыть-Яхе съемочные группы телекомпаний «Седьмой канал» и «Пыть-Яхинформ» побывали на торжественной церемонии вручения наград сотрудникам вневедомственной охраны.
На страницах печатных изданий «Вестник», «Варта» и «Белоярские вести» офицеры подразделения озвучили информацию о преимуществах службы во вневедомственной охране, участии личного состава в пресечении преступлений, обратили внимание читателей на обеспечение сохранности своего имущества во время длительных выходных и праздничных дней, рассказали о планах и целях на предстоящий период.
«С помощью средств массовой информации югорчане оперативно узнают актуальную информацию о служебной деятельности вневедомственной охраны из первых уст», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику, проходят во всех филиалах ведомства в Югре.
