Патриоты Урала: жителям УрФО рассказали о патриотическом воспитании молодежи
Это шестая лекция из цикла онлайн-встреч, ставших продолжением форума волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала», который проходит по инициативе полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. Организатором выступило Общество «Знание» совместно с региональным отделением фонда «Защитники Отечества», общественной организацией «Герои Урала» при поддержке правительства Свердловской области и Регионального центра патриотического воспитания имени Героя России И.О.Родобольского.
Экспертами выступили Герой Российской Федерации, полковник запаса, директор Регионального центра патриотического воспитания имени Героя России И.О.Родобольского Сергей Воронин, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Свердловской области Ирина Грибан, директор муниципального музея памяти воинов – интернационалистов «Шурави» Наталья Просянкина и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. Модерировал встречу телеведущий ГТРК «Урал» Иван Иванов.
Мероприятие было посвящено современным подходам к патриотическому воспитанию молодёжи и приурочен ко Дню народного единства. В рамках встречи эксперты поделились практическим опытом, исследованиями и современными практиками патриотического воспитания, а также поговорили про значение исторической памяти, обсудили важность семейных традиций и современных проектов для формирование единой и сильной нации.
Так, Герой России Сергей Воронин объяснил важность роли личного примера в патриотическом воспитании и рассказал, что значит понятие «служения Отечеству» в современном контексте.
«Любовь к Отечеству должна быть безусловной. Если вы начинаете задумываться, любите ли вы свою маму и почему, вряд ли сможете дать конкретный ответ. Примерно такое же искреннее чувство должно воспитываться в нашем подрастающем поколении по отношению к своей стране. Также отмечу, что служить Родине можно в самых разных областях. Если мы хотим жить в процветающей и развивающейся стране, то у нас есть множество профессий, которые позволяют строить экономику, укреплять внутренний порядок и выстраивать межэтнические отношения. Поэтому всегда нужно подходить к своим обязанностям с профессионализмом и ответственностью», – отметил он.
Людмила Золотницкая поделилась результатами исследований по работе с родительским сообществом в сфере воспитания детей и роли семьи в формировании патриотических ценностей.
«Один из вопросов был – с какого возраста, по вашему мнению, нужно формировать чувство патриотизма? Большинство ответили, что с младшего дошкольного возраста, примерно с 4-6 лет. Потом – младший школьный возраст. Дальше, когда дети становятся подростками, это чувство уже должно быть сформировано, и тогда мы можем его только поддерживать и развивать», – поделилась она.
Вместе с Натальей Просянкиной участники встречи обсудили трансформацию воспитания детей через призму сохранения исторической памяти.
«Сегодня произошло самое главное. Государство стало вкладываться в это направление работы. И это основная тенденция, которая нас неизбежно приведет к тому, что мы выйдем на очень высокий уровень восприятия нами и нашими детьми своей страны и ощущения себя в своей стране», – подчеркнула она.
Также спикер рассказала, какие методы в воспитании патриотизма она считает наиболее эффективными при работе с молодежью – это эмоциональное вовлечение и способность сопереживать различным событиям и личным историям.
Об успешных современных проектах Движения Первых, направленных на патриотическое воспитание молодежи рассказала Ирина Грибан. Также она дала практические советы, как вовлечь подростков в активное участие в общественной жизни.
Слушателями стали представители родительского сообщества, просветители, а также все те, кто заинтересован в укреплении гражданских ориентиров среди молодежи. Всего к онлайн-трансляции присоединились около 2000 человек. Посмотреть дискуссию можно на сайте Общества «Знание» по ссылке.
Отметим, основной целью форума «Патриоты Урала» является создание условий для обмена знаниями и практическим опытом между специалистами и экспертами, просвещение разных целевых групп, доступность информации для широкого круга аудитории из разных муниципалитетов.