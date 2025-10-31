В Югре прошла Олимпиада по родным языкам и литературе малочисленных народов Севера
Каждый год в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре среди учащихся школ и профессиональных образовательных учреждений проходят региональные олимпиады по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера.
В этом году 30 октября прошла региональная олимпиада по родным языкам и литературе для обучающихся профессиональных образовательных учреждений. Задания подготовили сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.
Олимпиада прошла по хантыйскому, мансийскому и ненецкому языкам. Всего участвовало 65 человек, из них на хантыйском языке – 39, на мансийском – 21, на ненецком – 5 человек.
С предварительными итогами олимпиады можно познакомиться на сайте Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.
Надежда Вах