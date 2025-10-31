В Москве прошло торжественное открытие Национального чемпионата «Абилимпикс»
В Москве состоялась торжественная церемония открытия Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Чемпионат, который продлится до 2 ноября, организован под девизом «Нет предела – действуй смело!» и объединит более 1000 конкурсантов в трех возрастных категориях: «школьники», «студенты», «специалисты». Впервые будет проведен финал чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс».
Приветствие Президента России Владимира Путина участникам Национального чемпионата «Абилимпикс» зачитал заместитель Министра просвещения РФ Владимир Желонкин. Президент обратил внимание, что этот масштабный проект развивается и на протяжении многих лет помогает людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать свои таланты и способности, наметить перспективы для дальнейшего профессионального роста, получить новые знания и компетенции, найти хорошую, интересную работу.
Чемпионат «Абилимпикс» – это символ преодоления трудностей и проявления уникальных способностей человека, подчеркнул Владимир Желонкин.
«За 11 лет сложилась настоящая семья движения «Абилимпикс». В этом году в финале принимают участие более 1000 конкурсантов. Хочу поблагодарить Правительство Москвы за неизменно высокое качество организации чемпионата, волонтеров и экспертов, которые отдают душу этому чемпионату, умение и профессионализм и, конечно, участников. Вы амбассадоры нашего чемпионата, вы показываете, что можно верить в свою мечту, и благодаря характеру и стремлению можно достичь невозможного. Вы пример для тысячи ребят в нашей стране», – сказал Владимир Желонкин.
Заместитель Министра просвещения РФ поблагодарил также участников специальной военной операции, которые присоединились к движению «Абилимпикс» в 2025 году и в июле уже показали свое мастерство в Казани на чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс». По его итогам были отобраны 79 финалистов из 38 регионов России для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве. Они будут соревноваться в профессиональном мастерстве в 15 компетенциях.
«Вы проявили героизм, мужество на фронте, вернулись, чтобы показать характер и целеустремленность в мирной жизни, показать пример другим. Желаю всем победы. Мы болеем за каждого из вас. Для нас вы – чемпионы, вы – в нашем сердце», – подчеркнул он.
Основной площадкой для проведения мероприятий станет учебно-выставочный комплекс «Тимирязев Центр» – здесь будут представлены 48 компетенций, а состязания по еще двум компетенциям состоятся на дополнительных площадках Москвы – в Политехническом колледже им. П.А. Овчинникова и Центре практического обучения «Профессии будущего». В рамках чемпионата также будут организованы соревнования по 12 презентационным компетенциям.
Участники с тяжелыми и/или множественными нарушениями развития продемонстрируют свои навыки на «Фестивале возможностей». Представители 17 дружественных стран будут демонстрировать свое мастерство на открытых соревнованиях по 8 компетенциям.
В 2025 году впервые пройдет «Фестиваль региональных компетенций» – мастер-классы, отражающие отраслевые и этнокультурные особенности 13 регионов России.
Для гостей чемпионата будут организованы мероприятия в рамках культурной и профориентационной программ, спортивные соревнования и мастер-классы, в течение чемпионата на выставочной экспозиции представлены отечественные технические средства реабилитации и организованы консультации.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» – это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Оператором выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования.
Участниками чемпионатов «Абилимпикс» являются учащиеся школ, студенты образовательных организаций среднего и высшего образования, работающие граждане с инвалидностью или лица, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), в возрасте от 14 лет.