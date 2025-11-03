В Берёзово отметил День образования Берёзовского района
3 ноября в Доме культуры посёлка Берёзово прошла торжественная программа, посвящённая Дню образования Берёзовского района. В рамках мероприятия выступили местные творческие коллективы, а также состоялась церемония награждения лучших жителей района. Зал наполнился тёплой атмосферой и праздничным настроением. С приветственными речами выступили заместитель главы Берёзовского района Ирина Чечёткина, председатель районной думы Зульфия Канева и глава городского поселения Берёзово Дмитрий Меньшиков
Праздничная программа началась с пролога о происхождении Берёзовского края. По легенде, когда-то давным-давно на территории рек Северной Сосьвы, Сыгвы и Оби появились шесть Най Отыров – пять богатырей и их сестра. Каждый из них, будучи детьми Нуми Торума – хозяина неба,жил на небеи отвечал за свой край. За непослушание они были спущены на землю и оказались на необитаемом острове среди незамерзающего моря. Дети проявили смекалку и смогли выжить в суровых условиях, превратившись в животных, символизирующих разные территории района. Самый младший брат Тэк Ойка –хранитель Тегинской территории – в образе лисицы призвал земную силу похолодания, после чего море замёрзло. Другие братья расселились по разным местам, положив начало жизни на земле Берёзовского края. Люди в их честь сложили сказания, предания и песни.
Природа Берёзовского района восхищает своей красотой и богатством, но главное богатство – энергичные, талантливые и трудолюбивые люди, которые гордятся своим краем.
В рамках праздничной программы прошла церемония награждения победителей районного конкурса «Предприниматель года – 2025» в шести номинациях. Победителей онлайн-голосованием выбрали жители района.
В номинации «Лучший пекарь» победителем стала Татьяна Рогалеева из села Няксимволя, которая сумела открыть свою пекарню и радует жителей свежим хлебом и выпечкой. В номинации «Лучший магазин» – Юлиана Недова из села Няксимволя, владелица магазина «Лилия», который покупатели ценят за уют и внимательное обслуживание. В номинации «Новые лица» победительницей стала Алена Сорока из посёлка Берёзово, организовавшая косметологический кабинет и помогающая женщинам подчеркнуть свою индивидуальность. В номинации «Придумано в Арктике» победила Мария Гагарина из Берёзово, известная своей продукцией из арктических дикоросов. В номинации «Своих не бросаем» – Наталья Зорина из Берёзово, основательница швейной мастерской и движения «Добро Творение» для поддержки солдат СВО. В номинации «Сервис с душой» – Мария Макарова из Берёзово, владелица гостиницы «Эмилия», гости которой отмечают комфортное и уютное проживание.
После награждения победителей конкурса на сцене выступили творческие коллективы района. Так, юные участники творческого коллектив Берёзовской средней школы «Хоталакве» («Солнышко») прочили отрывок из поэмы Ювана Шесталова «Моя Земля», а танцевальный коллектив «Мамувем» («Моя земля») под руководством Калерии Супрун представил хантыйский танец «Суматвошэвиет як» («Танец берёзовских девушек»).
Отметим, что Берёзовский район – крупнейшая территория Ханты-Мансийского автономного округа в составе Арктической зоны Российской Федерации. Его административный центр – посёлок Берёзово, основанный в 1593 году на месте хантыйского поселения Суматвош («Берёзовый город»). В районе находится свыше 40 памятников истории и культуры.В этом году Берёзовский район отметил 431-летие со дня основания райцентра – посёлка Берёзово, 102-летие самого района и 72-летие открытия Западно-Сибирского газового месторождения. В районе насчитывается 26 населённых пунктов, включая два посёлка городского типа.
Марина Табун