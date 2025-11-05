Дружная семья – дружная Россия!
На днях в окружной столице в филиале КЦСОН (Комплексный центр социального обслуживания населения) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для одиноких ветеранов юные ханты-мансийцы выступили с концертной программой, посвящённой Дню народного единства. Это повод встретиться под одной крышей представителям разных возрастов, культур и конфессий, стать ближе друг другу и более сплочёнными, сильней духом.
Праздничное мероприятие началось под звуки мансийского народного инструмента «Тарыг» («Журавль»). Мальчики сыграли несколько музыкальных композиций на инструменте «Сангквылтап» («Звенящее дерево»). Затем вместе с девочками они разыграли театральную постановку с загадыванием загадок. Взрослые должны были отгадать, что они делали с удовольствием, вступая в диалог с детьми. О величии нашей страны, красоте милой родины прозвучали душевные стихи и песни.
Светлана Валерьевна Конева, педагог-организатор Детского этнокультурно-образовательного центра, рассказала: «Наш центр взял под шефство пансионат для одиноких ветеранов, и сегодня у нас здесь состоялось первое знакомство. Учащиеся ДЭКОЦ поздравили ветеранов с Днём народного единства и показали творческие номера, подготовленные педагогами дополнительного образования. Это мероприятие стало ярким примером единения поколений и искренней заботы о тех, кто внёс неоценимый вклад в историю нашей страны. Дети видели добрые лица и позитивные эмоции старшего поколения. Мы рады тому, что вместе получили минуты радости и душевной теплоты.
Также на мероприятии присутствовали участники волонтёрского объединения «В движении» первичной организации МБУ ДО «ДЭКОЦ». Привлекли к этому празднику и волонтёров центра «Активное долголетие», которые оказали содействие в организации мероприятия. Благодарим также фольклорный коллектив «Луи сам» («Северный край»), который откликнулся на наше предложение, и женщины исполнили мансийские песни».
Праздничный концерт завершился общим исполнением песни, и дети, и взрослые дружно подпевали друг другу:
«От Владивостока до Калининграда
За руки возьмёмся, большего не надо
Тянется от Балтики до Сахалина
Дружная семья – дружная Россия!»
Тамара Мерова