Подведены итоги Международного фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья!»
4 ноября в атмосфере праздника и всеобщего единения состоялось подведение итогов фестиваля. Сцена ожила яркими красками: зрители стали свидетелями потрясающих выступлений, проникнутых национальным колоритом и многообразием культурных традиций.
На сцену вышли талантливые коллективы и исполнители — победители фестиваля из Югры, Хакасии, Саха (Якутии), Тывы, Дагестана, Удмуртии, Курской и Тюменской областей.
«Мы встречаем День народного единства — праздник, который вновь напоминает: именно сплочённость, взаимовыручка и любовь к Родине помогали нашему народу преодолевать самые тяжёлые испытания. Уверен: дух единения, патриотизма и согласия живёт в сердце каждого, кто сегодня здесь. Он вдохновляет нас на новые свершения. История России не раз доказывала: вместе мы — непобедимая сила. Мы способны противостоять любым вызовам и строить великое, счастливое будущее. Гала‑концерт «Возьмёмся за руки, друзья!» — яркое подтверждение единства нашего многонационального народа, его консолидации вокруг общих ценностей, сохранение развития защиты интересов нашей Родины. Сегодня мы также чествуем тех, чей труд укрепляет наш регион. Это лауреаты проекта «Золотые имена многонациональной Югры». С глубокой признательностью мы обращаемся и к участникам СВО, и к тем, кто трудится в тылу. Нас объединяет одно — любовь к Родине», - приветствовал гостей фестиваля заместитель Губернатора Всеволод Кольцов.
Фестиваль вновь доказал: любовь к народному искусству объединяет людей со всего мира. В 2025 году свое творчество представили более 6 000 участников из 66 субъектов Российской Федерации, а также из Египта, Китайской Народной Республики, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Германии.
С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратился митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел:
«Сегодня особый день, когда мы отмечаем День народного единства. Его особенность в том, что мы празднуем и память Казанской иконы Божьей Матери. А это один из самых почитаемых образов Царицы Небесной, которая избрала своим уделом Русь. Выражаю слова благодарности нашим защитникам Отечества, которые сегодня борются так же, как и когда-то боролись в 1612 году. Единение многонационального народа нашей страны показывает – когда мы вместе, мы можем всё», - подчеркнул митрополит Павел.
Главная тема фестиваля — «Любовь к малой родине». Эта вдохновляющая идея стала творческим компасом для участников. Через музыку, танцы и народные костюмы они раскрыли неповторимую красоту своих родных краёв, подарив зрителям путешествие по просторам многонациональной культуры.
«Сегодня творческими коллективами разных поколений нашей необъятной Родины было совершено невероятное действо на сцене. Культура, народное творчество, традиции — это духовная скрепа и межпоколенный мост для всех нас. Сегодня Международный фестиваль национальных культур «Возьмемся за руки, друзья» вновь показал, что наша сила в единстве и многообразии народов», - отметила Маргарита Козлова, директор Департамента культуры Югры.
По итогам фестиваля обладателями Гран-при стали:
- Народный самодеятельный коллектив Фольклорный ансамбль «Щедрыня», руководитель — Наталья Макарова, АУ «Многофункциональный культурно‑досуговый комплекс», г. Новокузнецк, Кемеровская область.
- Образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «Алатырь», художественный руководитель и главный балетмейстер — Станислав Варварюков, балетмейстер‑постановщик — Мария Варварюкова, АУ ХМАО-Югры «Концертно‑театральный центр «Югра‑Классик», г. Ханты‑Мансийск.
- Фольклорный ансамбль «Росстань» руководитель — Заслуженный работник культуры Российской Федерации Лилия Дёмина, МАУК «Центр культуры и творчества «Тюмень», г. Тюмень.
«Мы впервые участвуем в гала‑концерте и восхищены масштабом фестиваля. Для нас большая честь получить главную награду с авторской песней участниц нашего коллектива, посвящённой героям «за ленточкой». Благодарим организаторов и поздравляем всех с праздником народного единства!», - поделилась Лилия Дёмина, руководитель фольклорного ансамбля «Росстань».
Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий», набравший почти 3 тысячи голосов - Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации — Народный ансамбль танца «Кыталык», руководитель — Отличник культуры Республики Саха (Якутия) Александра Соловьёва, МБУК детско‑юношеский эстетический центр «Кыталык», муниципальный район «Мегино‑Кангаласский улус», с. Майя, Республика Саха (Якутия).
Мы от всей души поздравляем победителей и всех участников фестиваля! Пусть ваши творческие горизонты расширяются, пусть победы будут яркими, а вдохновение — неиссякаемым.
С полным списком лауреатов вы можете ознакомиться в прикреплённом документе.
Рассылка дипломов будет осуществлена до 10 декабря 2025 года на электронные адреса, указанные в заявках.