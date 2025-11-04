450 человек стали победителями Национального чемпионата «Абилимпикс» в 2025 году
В Москве подвели итоги Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Торжественная церемония прошла в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр». Победителями чемпионата стали 450 человек. Они получили сертификаты на дополнительное образование и дополнительное профессиональное образование, а также на приобретение специализированных технических средств реабилитации.
Участников чемпионата приветствовал заместитель Министра просвещения РФ Владимир Желонкин. Он отметил, что площадку Национального чемпионата «Абилимпикс» посетили более 16 тыс. человек, в том числе представители 17 дружественных государств. Владимир Желонкин поблагодарил за организацию чемпионата Институт развития профессионального образования и Правительство Москвы, компании-партнеров. Особую признательность он выразил мастерам-наставникам, которые помогали конкурсантам осваивать специальности.
«На чемпионате была создана замечательная атмосфера, наполненная добром и любовью. Можно было не только соревноваться, но и знакомиться с важными техническими средствами, которые помогают участникам в жизни. Все финалисты – настоящие мастера, нам дорог каждый. Уважаемые участники движения «Абилимпикс», вы все – в нашем сердце», – подчеркнул Владимир Желонкин.
Он вручил награды представителям регионов, ставших лидерами медального зачета. Первое место заняла Москва (101 медаль), второе – Республика Татарстан (56 медалей), третье – Санкт-Петербург (45 медалей).
В торжественной церемонии принял участие директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин. Он наградил победителей и призеров из дружественных стран, участвовавших в чемпионате. Первое место в медальном зачете среди иностранных государств заняла Республика Беларусь, второе – Азербайджан, третье – Катар.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходил в Москве с 30 октября по 2 ноября, в нем приняли участие более 1 000 конкурсантов: учащиеся школ в возрасте от 14 лет, студенты образовательных организаций среднего и высшего образования, работающие граждане с инвалидностью или лица, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).
Для гостей чемпионата также были организованы мероприятия в рамках культурной и профориентационной программ, спортивные соревнования и мастер-классы, в течение чемпионата была открыта выставочная экспозиция.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» – это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Президентской платформы «Россия – страна возможностей», Государственного фонда «Защитники Отечества». Оператором выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования.