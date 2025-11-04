Владимир Путин учредил День коренных малочисленных народов России
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нового государственного праздника. День коренных малочисленных народов Российской Федерации теперь будут отмечать ежегодно 30 апреля. Документ направлен на сохранение традиционного образа жизни и самобытной культуры этих народов.
Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Новьюхов подробно прокомментировал корреспонденту ugra-news.ru это решение. По его словам, инициатива учреждения праздника исходила от Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он подчеркнул, что Россия отличается особым подходом к коренным народам по сравнению с другими странами.
«В отличие от других стран, Россия не завоевывала, не захватывала, не порабощала коренные народы. Северная Америка и ряд других стран — это путь, на котором были истребления индейцев. Во многих странах до сих пор коренные народы находятся в стадии геноцида», — констатировал сенатор.
Новьюхов также отметил особое значение нового праздника для российской государственности. Он напомнил, что коренные народы проживают на 60 процентах территории страны и их статус закреплен в Конституции. По его мнению, учреждение праздника подтверждает особое отношение государства к этим народам.
«Российская ассоциация более 35 лет с момента своего образования — это всегда путь диалога с государственными органами власти, с крупными добывающими компаниями, с региональными властями. Для нашей страны этот день имеет особое значение», — заявил политик.
В заключение сенатор сообщил о практических шагах по развитию этой темы. Он упомянул о недавно утвержденной концепции устойчивого развития коренных народов и готовящемся плане до 2036 года. Также Новьюхов выразил надежду, что на ближайшем заседании Совета при президенте будут предложены новые идеи по этому вопросу.