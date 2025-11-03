Югра попала в топ выгодных направлений для аренды посуточного жилья на новогодних праздниках
Стоимость аренды квартиры на новогодние праздники в Ханты-Мансийском АО стала ниже на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем арендовать квартиру в регионе можно за 3500 рублей в сутки.
Технологическая платформа Авито Путешествия рассказала, в каких регионах страны за год снизились цены на посуточное жилье в новогодние праздники*.
По данным платформы, средняя стоимость бронирования квартиры на каникулы сильнее всего снизилась в Свердловской области (-22%, с 5 100 до 4 000 рублей за ночь), Карачаево-Черкесии (-17%, с 11 800 до 9 800 рублей), Башкортостане (-14%, с 4 900 до 4 200 рублей), Кировской области (-14%, с 3 600 до 3 100 рублей) и Краснодарском крае (-10%, с 6 700 до 6 100 рублей). Информация по другим регионам – в таблице 1.
Предложение год к году выросло во всех регионах. Больше всего выбор посуточных квартир за год увеличился в Нижегородской области и Карачаево-Черкесии (+33% в обоих), Московской и Свердловской областях (+31% в каждом), Башкортостане (+25%), Красноярской крае и Челябинской области (+24% в обоих). На самый длительный срок планируют останавливаться путешественники по Кировской области (6 ночей в среднем), Краснодарскому и Красноярскому краям, Карачаево-Черкесии и Тюменской области (по 5 ночей).
Стоимость раннего бронирования посуточной загородной недвижимости на новогодние праздники сильнее всего снизились в Московской области (-37%, с 28 800 до 18 200 рублей за ночь), Владимирской области (-27%, с 28 200 до 20 500 рублей) и Краснодарском крае (-24%, с 17 800 до 13 500 рублей). Подробнее – в таблице 2.
Среди регионов с выгодным предложением загородного жилья на новогодние праздники выбор вырос во всех локациях: в Московской области – на 50%, в Ленинградской – на 44%, в Кемеровской – на 39%, во Владимирской – на 33%. Дольше других в загородном жилье остановятся путешественники по Кемеровской области (5 ночей), Краснодарскому краю и Тверской области (по 4 ночи). За
В каких регионах выгоднее снимать посуточную квартиру, чем на прошлый Новый год, данные Авито Путешествий
|
регион
|
предложение
|
цена за ночь, НГ 2024/25, рублей
|
цена за ночь, НГ 2025/26, рублей
|
динамика цены за год
|
ночей в бронировании
|
Свердловская область
|
31%
|
5100
|
4000
|
-22%
|
4
|
Карачаево-Черкесия
|
33%
|
11800
|
9800
|
-17%
|
5
|
Башкортостан
|
25%
|
4900
|
4200
|
-14%
|
4
|
Кировская область
|
17%
|
3600
|
3100
|
-14%
|
6
|
Краснодарский край
|
16%
|
6700
|
6100
|
-10%
|
5
|
Ханты-Мансийский АО
|
11%
|
3800
|
3500
|
-9%
|
4
|
Красноярский край
|
24%
|
4300
|
4100
|
-3%
|
5
|
Челябинская область
|
24%
|
6600
|
6400
|
-2%
|
3
|
Карелия
|
22%
|
5000
|
5000
|
0%
|
3
|
Московская область
|
31%
|
7000
|
7000
|
1%
|
4
|
Татарстан
|
15%
|
6600
|
6700
|
1%
|
4
|
Новгородская область
|
23%
|
5100
|
5200
|
1%
|
3
|
Нижегородская область
|
33%
|
7200
|
7400
|
2%
|
3
|
Новосибирская область
|
19%
|
3600
|
3700
|
3%
|
3
|
Тюменская область
|
17%
|
4100
|
4300
|
3%
|
5
В каких регионах выгоднее снимать посуточное загородное жилье, чем на прошлый Новый год, данные Авито Путешествий
|
регион
|
предложение
|
цена за ночь, НГ 2024/25, рублей
|
цена за ночь, НГ 2025/26, рублей
|
динамика цены за год
|
ночей в бронировании
|
Московская область
|
50%
|
28800
|
18200
|
-37%
|
2
|
Владимирская область
|
33%
|
28200
|
20500
|
-27%
|
3
|
Краснодарский край
|
28%
|
17800
|
13500
|
-24%
|
4
|
Тверская область
|
17%
|
13100
|
12500
|
-4%
|
4
|
Ленинградская область
|
44%
|
23400
|
23100
|
-1%
|
3
|
Карелия
|
21%
|
17300
|
17300
|
0%
|
3
|
Кемеровская область
|
39%
|
23000
|
23900
|
4%
|
5