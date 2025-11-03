Форма поиска

Югра попала в топ выгодных направлений для аренды посуточного жилья на новогодних праздниках

03.11.2025

Стоимость аренды квартиры на новогодние праздники в Ханты-Мансийском АО стала ниже на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем арендовать квартиру в регионе можно за 3500 рублей в сутки.

Технологическая платформа Авито Путешествия рассказала, в каких регионах страны за год снизились цены на посуточное жилье в новогодние праздники*. 

По данным платформы, средняя стоимость бронирования квартиры на каникулы сильнее всего снизилась в Свердловской области (-22%, с 5 100 до 4 000 рублей за ночь), Карачаево-Черкесии (-17%, с 11 800 до 9 800 рублей), Башкортостане (-14%, с 4 900 до 4 200 рублей), Кировской области (-14%, с 3 600 до 3 100 рублей) и Краснодарском крае (-10%, с 6 700 до 6 100 рублей). Информация по другим регионам – в таблице 1.

Предложение год к году выросло во всех регионах. Больше всего выбор посуточных квартир за год увеличился в Нижегородской области и Карачаево-Черкесии (+33% в обоих), Московской и Свердловской областях (+31% в каждом), Башкортостане (+25%), Красноярской крае и Челябинской области (+24% в обоих). На самый длительный срок планируют останавливаться путешественники по Кировской области (6 ночей в среднем), Краснодарскому и Красноярскому краям, Карачаево-Черкесии и Тюменской области (по 5 ночей).

Стоимость раннего бронирования посуточной загородной недвижимости на новогодние праздники сильнее всего снизились в Московской области (-37%, с 28 800 до 18 200 рублей за ночь), Владимирской области (-27%, с 28 200 до 20 500 рублей) и Краснодарском крае (-24%, с 17 800 до 13 500 рублей). Подробнее – в таблице 2. 

Среди регионов с выгодным предложением загородного жилья на новогодние праздники выбор вырос во всех локациях: в Московской области – на 50%, в Ленинградской – на 44%, в Кемеровской – на 39%, во Владимирской – на 33%. Дольше других в загородном жилье остановятся путешественники по Кемеровской области (5 ночей), Краснодарскому краю и Тверской области (по 4 ночи). За

В каких регионах выгоднее снимать посуточную квартиру, чем на прошлый Новый год, данные Авито Путешествий







регион

предложение

цена за ночь, НГ 2024/25, рублей

цена за ночь, НГ 2025/26, рублей

динамика цены за год

ночей в бронировании

Свердловская область

31%

5100

4000

-22%

4

Карачаево-Черкесия

33%

11800

9800

-17%

5

Башкортостан

25%

4900

4200

-14%

4

Кировская область

17%

3600

3100

-14%

6

Краснодарский край

16%

6700

6100

-10%

5

Ханты-Мансийский АО

11%

3800

3500

-9%

4

Красноярский край

24%

4300

4100

-3%

5

Челябинская область

24%

6600

6400

-2%

3

Карелия

22%

5000

5000

0%

3

Московская область

31%

7000

7000

1%

4

Татарстан

15%

6600

6700

1%

4

Новгородская область

23%

5100

5200

1%

3

Нижегородская область

33%

7200

7400

2%

3

Новосибирская область

19%

3600

3700

3%

3

Тюменская область

17%

4100

4300

3%

5

 

В каких регионах выгоднее снимать посуточное загородное жилье, чем на прошлый Новый год, данные Авито Путешествий







регион

предложение

цена за ночь, НГ 2024/25, рублей

цена за ночь, НГ 2025/26, рублей

динамика цены за год

ночей в бронировании

Московская область

50%

28800

18200

-37%

2

Владимирская область

33%

28200

20500

-27%

3

Краснодарский край

28%

17800

13500

-24%

4

Тверская область

17%

13100

12500

-4%

4

Ленинградская область

44%

23400

23100

-1%

3

Карелия

21%

17300

17300

0%

3

Кемеровская область

39%

23000

23900

4%

5

ugra-news.ru

