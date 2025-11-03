В следующем году в Ханты-Мансийске начнут строить мемориальную часовню
В 2026 году в Ханты-Мансийске на месте расстрела репрессированных граждан в 1937 – 1938 годах начнут строить памятную мемориальную часовню в честь новомучеников и исповедников, за Веру и Отечество невинно пострадавших.
Об этом стало известно во время панихиды, которую совершил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел на месте, где нашли свой покой 603 человека, расстрелянные в годы гонений.
Расстрельное место находится на автостоянке между зданием УМВД России по ХМАО-Югре и Концертно-театральным комплексом «Югра-Классик». В 1937 –¬ 1938 г.г. здесь был ров, на краю которого проводили расстрелы «врагов народа».
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий баннер с изображением будущей часовни был размещен на стене автостоянки.
«Хотел бы сказать, что действительно сегодня для нас еще и радостный момент: наконец-то принято решение благодаря Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, правительству нашего округа, губернатору Руслану Николаевичу Кухаруку. Принято решение о строительстве памятной мемориальной часовни, мы с вами все годы пытались решить этот вопрос. И слава Богу, на сегодняшний день он решен. И перед вами, видите, сегодня впервые — баннер с видом нашей часовни, которую, надеюсь, что в следующем году, даст Бог, начнем возводить», – сказал во время панихиды митрополит Павел и привел факты, описанные им в книге «Русская голгофа. Политические репрессии в Югре».
«Хотелось бы сегодня помянуть всех, кто погиб за веру, за Отечество, и, конечно же, вознести слова Господу благодарности за Его безмерную милость к нам, что мы сегодня восстанавливаем историческую память. Когда мы с вами говорили об этом, нам говорили, что власти неизвестно, что такое было у нас в округе. Но мы все с вами знаем, и об этом книга написана мной, что на этом месте было расстреляно 598 человек. Только на этом месте. Но были расстрелы в других местах. Более тысячи жителей Ханты-Мансийского округа было расстреляно за веру и за Отечество. Тех людей, которые трудились, трудились честно, обрабатывали землю, были хозяевами земли, растили большие семьи. Вот когда почитаешь эти документы, когда ссылали сюда по 9-11 детей и выживало из них 2 или 3 или 1, конечно же, просто скорбно на душе.
Очевидцы рассказывали нам, когда умирали рядом дети, этот страх по сегодняшний день остался. Дай Бог, чтобы таких страхов больше не было в нашем Отечестве. И сегодня действительно, Церковь и государство объединили свои усилия для того, чтобы не было такого в нашей истории. Помолимся об этом», – отметил митрополит.