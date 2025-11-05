Названы лауреаты проекта «Золотые имена многонациональной Югры»
Лауреатов окружного проекта «Золотые имена многонациональной Югры» чествовали в Ханты-Мансийске в День народного единства, 4 ноября. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках гала-концерта Международного фестиваля «Возьмемся за руки, друзья!» Лауреатами становятся представители трудовых династий разных национальностей, наиболее ярко проявивших себя в профессиональной деятельности и внёсших значительный вклад в социально-экономическое развитие Югры. Среди награжденных – представители самых разных профессий: врачи и учителя, учёные и инженеры, пожарные и строители. Все они получили не только почётные звания, но и ценные сертификаты
Награды вручил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.
Среди награждённых:
- Василий Яковлевич Исааков из г. Нижневартовска – представитель династии тренеров по спортивной акробатике. За 117 лет общей трудовой деятельности в Югре Исааковыми было воспитано более 40 мастеров спорта и 800 призёров чемпионатов и первенств России и Европы.
- Людмила Александровна Могуш из г. Югорска. История династии составляет более 345 лет, начиная от преподавателей духовных семинарий 19 века до современных педагогов. Людмила Александровна – достойная продолжательница этого величия.
- Сергей Анатольевич Кугаевский из Ханты-Мансийский района. Вот уже 60 лет династия Кугаевских – эта живая история пожарной охраны в посёлке Луговском Ханты-Мансийского района. Эстафета династии подтверждает: дисциплина, преемственность поколений, дело и готовность быть щитом между огнём и жизнью – неизбывные принципы этой семьи.
- Елена Валерьевна Тимофеева из города Лангепаса – представитель трудовой педагогической династии, общий стаж которой составляет 90 лет. Только за последние три года 65 учеников семьи Тимофеевых стали призёрами олимпиад и первенств России.
- Мелушта Ахатовна Татаринова из г. Нягани. Это не просто семья медицинских работников, это более 400 лет живой летописи милосердия, где из поколения в поколение передаётся священный дар спасать жизни.
- Алёна Витальевна Сочинская из Нефтеюганского района. В истории этой педагогической династии за 78 лет сотни уроков, тысячи судеб, миллионы слов, сказанных с любовью и терпением. Это род, где профессия становится наследством.
- Николай Петрович Бондарев из г. Ханты-Мансийска. Три поколения – одна миссия – нести здоровье и силу через спорт. Династия Бондаревых уже 120 лет пишет историю физического воспитания, превращая уроки физкультуры в школу характера, воли и дружбы.
- Ирина Петровна Мокрицова из г. Нефтеюганска. 60-летний трудовой путь династии Мокрицовых – это яркий пример преданности педагогическому призванию, бережного сохранения культурных традиций и беззаветного служения делу образования.
- Татьяна Витальевна Овсянкина из Советского района. Уже более века эта трудовая династия служит книге и читателям. Их совокупный стаж составляет 118 лет. И это не просто цифры, друзья, а тысячи сохранённых книг, тысячи читателей и тысячи часов, проведённых в мире знаний.
Добавим, проект «Золотые имена многонациональной Югры» был учреждён в 2019 году по инициативе Ханты-Мансийского регионального отделения Ассамблеи народов России. За время его существования лауреатами стали более 80 человек из разных муниципальных образований Югры. Интересно, что в этом году критерии отбора были расширены – теперь учитывается принадлежность к трудовым династиям не менее трёх поколений.
Людмила Теткина