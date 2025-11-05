Ночь искусств
3 ноября в Ханты-Мансийске прошла ежегодная акция «Ночь искусств». В этот день город стал настоящим центром культурных событий, объединяющих идеи традиций и современного искусства под девизом «В единстве культур — сила народа».
В Ханты-Мансийске в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» состоялось мероприятие «Объединяя традиции», которое позволило гостям погрузиться в культуру обских угров.
Программа началась с музыкально-поэтической пьесы по повести Ювана Шесталова «Сначала была сказка», созданной детской студией «Театральные ступеньки» этнокультурно-образовательного центра. Спектакль перенёс зрителей в атмосферу детства в маленькой деревне далёкого прошлого, когда не было телефонов и современных игр. Актёры рассказывали историю главного героя, а звучание традиционных инструментов — санквылтапа и тарыг-журавля — помогло передать богатство мансийской культуры и её фольклорного наследия.
Вечер был наполнен интерактивными площадками, включая выставки «Берестяная жизнь Югры» и «Мир игрушек», где гости познакомились с традиционными ремёслами региона. На выставках были представлены берестяные изделия из личных коллекций сотрудников музея.
В рамках мастер-классов сотрудники музея Вячеслав Кондин и Екатерина Балина обучали работе с берестой. Участники делали берестяные поделки. На готовых элементах бересты наносили традиционные обские орнаменты. Итогом мастер-класса стали уникальные украшения, подвески и талисманы из бересты.
Кроме того, гости участвовали в мастер-классах по изготовлению национальной куклы акань, современной куклы «Россиянка», теснению по бересте, лепке из воздушного пластилина и других творческих занятиях.
Особое внимание привлекла премьера мастер-класса по художественному чтению стихов под руководством Аллы Иштимировой-Посоховой, члена Союза писателей России и Союза театральных деятелей. Участники узнали, как создавать атмосферу и эмоционально вовлекать слушателей в поэтический текст, используя техники актёрского мастерства, владение голосом и телом.
Ночь искусств сопровождалась инсталляцией «Встречаем чаем. Этикет гостеприимства обских угров» раскрывая секреты древних традиций чайной церемонии, погрузив гостей в атмосферу обрядового общения.
Завершила вечер авторская программа Вячеслава Кондина и Анатолия Брусницина «Разбудит нас с тобой май…». Они представили свои стихотворения.
Эта «Ночь искусств» в музее «Торум Маа» стала особым пространством, где искусство и традиции разных поколений и национальностей объединились в едином творческом диалоге.
Гости не только познакомились с богатством наследия, но и стали активными участниками живого общения, открыв новые грани красоты и многообразия народного творчества, объединённого в едином культурном пространстве.
Галина Дунаева