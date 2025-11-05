Музей геологии, нефти и газа подвёл итоги акции «Ночь искусств»
3 ноября Музей геологии, нефти и газа выступил площадкой всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятие, прошедшее под тематическим названием «Искусство добра», было посвящено 95-летию Югры, а также особенной доброте и отзывчивости сибиряков. Участниками акции в музее стали около пятисот гостей.
Центральной идеей вечера стала благотворительность. Программа мероприятия была выстроена вокруг концепции сибирской доброты, сотворчества и милосердия.
Гости акции могли на выбор забрать себе созданные своими руками изделия, или передать их в качестве поддержки героям нашего времени: участникам СВО, донорам, зооволонтерам; а также пенсионерам. Таким образом, искусство воплотилось в поддержке и заботе о тех, кто в них нуждается.
Символом акции, отражённом в тематическом оформлении пространства условной ночи, стало северное сияние, олицетворяющее, сияние добрых сердец жителей Югры.
С 17:00 до 23:00 на всех этажах музея для посетителей работало около 15 тематических площадок. Гости собирали спилс-карту Югры на скорость, осваивали тонкости бисероплетения, создавали гипсовых китов, погружались в виртуальную реальность, смотрели кинолекторий, осваивали искусство резьбы по кости, красили китов-талисманов, делали свечи, участвовали в лото и викторине, клеили фетровых сов, красили картины и открытки, смотрели на свечение минералов в ультрафиолете, проводили опыты с электричеством, создавали цветную фотозону и т.д.
Особое внимание было уделено коллаборации с приютом для животных без владельцев «Велес». На площадке приюта гости могли узнать о работе приюта, сдать принесённые с собой корм, наполнители, поводки и медицинские принадлежности, а также принять участие в викторине и мастер-классе.
Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечил приглашённый DJ Глеб Липин. Для создания атмосферы использовался музыкальный контент, основанный на синтезе электронных жанров с этническими мотивами, напоминающими о коренных народах Югры.
Партнерами события выступили также Центр развития семьи и детства «Десять талантов» и Арт-студия «Я творю.86», которые организовали для посетителей дополнительные платные мастер-классы.
Стоит отметить, что для многодетных, участников СВО и инвалидов вход был бесплатным. Также действовала «Пушкинская карта».
Итоги благотворительной работы условной ночи:
- Около ста раскрашенных вручную открыток с сибирскими пейзажами и теплыми пожеланиями будут направлены участникам СВО.
- Десятки хендмейд-изделий (свечи, фетровые сумочки) переданы в качестве знаков поддержки тем, кто в ней нуждается.
- Собрана существенная помощь для животных приюта «Велес», включающая 20 кг корма, 5 кг. круп, несколько пакетов с постельными принадлежностями, пеленками и другие необходимые вещи.
Музей выражает благодарность всем гостям, партнерам и волонтерам, принявшим участие в мероприятии.