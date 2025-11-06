Владимир Путин объявил 2026 год Годом народного единства
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям, где поддержал инициативу об объявлении 2026 года Годом народного единства. Глава государства подчеркнул, что это решение станет важным шагом в укреплении гражданского согласия в многонациональной России.
Инициативу выдвинул глава Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, и она была единодушно поддержана всеми участниками совещания.
«Хорошее предложение. Давайте, мы так и сделаем», — заявил Владимир Путин, поручив вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить соответствующие документы.
Этот шаг призван консолидировать многонациональный народ России и укрепить гражданское единство. Объявление тематического года станет центральным элементом государственной политики в сфере межнациональных отношений на ближайший период.
В ходе заседания Путин обратил внимание на необходимость противодействия попыткам расколоть российское общество.
«В наших руках копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве», – заявил президент.
Он призвал оперативно реагировать на любые конфликтные ситуации в межнациональной сфере.
Особое внимание уделили вопросам поддержки коренных малочисленных народов. Член Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов рассказал о реализации государственной политики в отношении коренных народов Севера.
«За сотни лет в составе российского государства коренные малочисленные народы сохранили свои традиционные системы расселения, образ жизни, самобытную культуру», – отметил он.
Александр Новьюхов также сообщил о разработке Ассоциацией перечня из 80 статистических показателей социально-экономического положения коренных народов. По его словам, этот инструмент станет основой для адресной государственной поддержки.
Особенно он подчеркнул значение конкурсной образовательной программы «Школа общественной дипломатии», которая помогает представителям коренных народов доносить сильную коллективную позицию о жизни в России на международных площадках.
Президент поддержал предложение о повышении статуса межведомственной рабочей группы до правительственной комиссии по вопросам межнациональных отношений. Это решение, по мнению участников заседания, позволит более эффективно координировать работу в регионах.
В заключение Путин поручил подготовить проект указа о новой стратегии национальной политики на 2026-2036 годы. Президент выразил уверенность, что совместная работа будет продолжена для укрепления единства многонационального российского народа.
«Мы должны делать все для того, чтобы укреплять нашу общность, наше единство, гражданскую и национальную идентичность», – резюмировал Владимир Путин.