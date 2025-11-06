В Югре официально завершилась речная навигация
1 ноября навигация на реках Обь-Иртышского бассейна официально закрылась.
Об этом сообщили в АО «Северречфлот». Напомним, что навигация 2025 года началась после прохождения ледохода и выставления судоходной обстановки на маршрутах Кондинского района. Первый рейс был совершен 27 апреля по маршруту «Междуреченск – Луговой – Междуреченск».
Таким образом навигация 2025 в Обь-Иртышком бассейне продлилась 7 месяцев и 4 дня.
Традиционно теплоходы, курсировавшие по Ямалу первыми «впали в зимнюю спячку». Речники называют ее профессиональным словом «отстой». Последний рейс в Ямало-Ненецком автономном округе совершен еще 12 октября по маршруту «Катравож – Салехард – Катравож».
Если говорить о югорских маршрутах, то первым 30 сентября был закрыт пассажирский маршрут «Ханты-Мансийск – Дачи», который осуществлялся на теплоходе «Москва-145».
Завершающими навигацию в последний день октября стали три рейса по маршрутам: «Ханты-Мансийск – Цингалы», «Междуреченский – Луговое» и «Кондинское – Междуреченский».
«34 единицы самоходного пассажирского речного флота, находящиеся сейчас в затоне, предназначены для обеспечения социально значимых маршрутов в Югре. Среди них теплоходы типа "Метеор", "Восход", "Валдай 45", "Линда", "Заря". Кроме того, на отстой приняты 114 понтонов и 4 дебаркадера. Уже не в первый год трехпалубный теплоход "Северная сказка" зимует в Ханты-Мансийске. И традиционно на отстой в затон приходит плавполиклиника, в этом году их две – "Николай Пирогов" и "Святитель Лука", – рассказала заместитель генерального директора «Северречфлота» по пассажирским перевозкам Анастасия Шипилина.
По данным АО «Северречфлот», в навигацию 2025 года в эксплуатации находились 35 единиц пассажирского флота: семь «Метеоров», два «Валдая», семь единиц типа «Заря», семь теплоходов «Линда», три судна проекта КС-162, два судна на воздушной подушке и два теплохода проекта А-145. Кроме того, пассажиров обслуживали теплоходы «Восход», «Ветер», «Москва», КС «Югория» и «Фарман Салманов».
В их числе и новый «Метеор-2020-2», который 24 сентября от причала речного вокзала в Ханты-Мансийске в свой первый рейс до Березово.
«Для качественного обслуживания пассажиров, обеспечения безопасных условий их посадки и высадки, на пристанях и остановочных пунктах установлены и оборудованы 8 единиц ДМ (дебаркадер мобильный). Обслуживание и работу необходимых систем в зависимости от штата осуществляет шкипер и матросы. Кроме того, на остановочных пунктах для осуществления посадки-высадки пассажиров устанавливаются плавучие понтоны», – рассказала Анастасия Шипилина.
По итогам навигационного периода теплоходы выполнили 8 230 рейсов по 35 пассажирским маршрутам, пролегающим по территориям Югры и ЯНАО. За текущий навигационный период услугами речного транспорта АО «Северречфлот» воспользовались 340 000 человек.