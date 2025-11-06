ХМАО вошел в топ-30 по числу заявок на участие в проекте «Флагманы образования»
Подведены итоги регистрации в конкурсные треки проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей. В проект поступило более 100 000 заявок из всех регионов России и 56 стран мира. 1 632 из них - от Югры.
Участие в проекте «Флагманы образования» открывает возможности для профессионального и личностного роста студентов, педагогов и административных работников сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики. Победители конкурсных треков могут войти в кадровый резерв разного уровня – муниципального, регионального и федерального, получить именной сертификат, найти наставника или наставляемого для реализации совместных инициатив, а также присоединиться к экспертному сообществу «Созвездие Флагманов образования», в котором лидеры сферы делятся опытом и развивают систему образования сообща.
От ХМАО заявки на участие поступили по следующим конкурсным трекам:
«Государство» – 231 заявка; «Медиа» – 262 заявки; «Культура» – 221 заявка; «Наставничество» – 400 заявок.
Дальнейшие конкурсные испытания участники треков проходят онлайн. Победители отборочных этапов будут приглашены на очные мероприятия с культурно-просветительской программой, которые пройдут в Москве, Московской области, Нижегородской области и в Ставропольском крае.
Кроме того, до 31 декабря открыт доступ к цифровым сервисам проекта:
«Оценка компетенций» – проверка профессиональных и личностных качеств, позволяющая оценить сильные стороны и получить индивидуальные рекомендации развития.
«Библиотека контента» – лучшие практики, курсы и видеоматериалы от экспертов сферы образования и просвещения;
«Каталог возможностей» – конкурсы, гранты и другие полезные ресурсы от партнёров.
«Проект объединяет педагогов, управленцев и студентов со всей страны. Здесь, в рамках треков они могут пройти курсы с участием ведущих экспертов и практиков. Цифровые сервисы помогают участникам оценить свои компетенции, найти возможность поддержки своих инициатив. А экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» объединяет тех, кто делится опытом и готов выступать на мероприятиях федерального уровня. Все это делает проект полезным с точки зрения постоянного профессионального развития, где участники поддерживают, мотивируют и вдохновляют друг друга на новые достижения», – считает первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
От участников из Югры уже поступило 518 заявок на то, чтобы воспользоваться цифровыми сервисами проекта. Также состоялся конкурс в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования». Экспертами стали 100 педагогов, управленцев и лидеров мнений сферы образования из 53 регионов России, в том числе – три представителя от нашего региона.
Проект «Флагманы образования» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).
Напомним, что президентская платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ 22 мая 2018 года. Владимир Путин возглавляет наблюдательный совет платформы. За время своей работы платформа объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира.