День военного разведчика

06.11.2025

5 ноября в России отмечается День военного разведчика. Это профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой. 
В рамках празднования Дня военного разведчика  на встречу с учениками начальной школы п. Берёзово был приглашен военный комиссар  Берёзовского района ХМАО-Югры Алексей Захаров, который рассказал о том, каким должен быть разведчик.  Дети посмотрели презентацию  о подвигах солдат. 
Были организованы игры: «Что нужно разведчику?», «Боевая готовность»,  «Самый спортивный», «Доставь важное донесение». Ребята были внимательными, в играх проявили смелость, решительность и смекалку.  
Мы благодарим Алексея Александровича за встречу и очень интересный рассказ о службе на войне, за любовь к Родине, смелость, отвагу и мужество. Вы, настоящий Герой России!
Марина Табун 

