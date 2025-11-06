День военного разведчика
5 ноября в России отмечается День военного разведчика. Это профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой.
В рамках празднования Дня военного разведчика на встречу с учениками начальной школы п. Берёзово был приглашен военный комиссар Берёзовского района ХМАО-Югры Алексей Захаров, который рассказал о том, каким должен быть разведчик. Дети посмотрели презентацию о подвигах солдат.
Были организованы игры: «Что нужно разведчику?», «Боевая готовность», «Самый спортивный», «Доставь важное донесение». Ребята были внимательными, в играх проявили смелость, решительность и смекалку.
Мы благодарим Алексея Александровича за встречу и очень интересный рассказ о службе на войне, за любовь к Родине, смелость, отвагу и мужество. Вы, настоящий Герой России!
Марина Табун