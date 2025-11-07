Стартовала онлайн-викторина «Историческое наследие Югры»
«Единая Россия» дала старт онлайн-викторине «Историческое наследие Югры». Инициатором проекта стало Ханты-Мансийское региональное отделение партии при поддержке Службы по делам архивов Югры.
На сайте онлайн-викторины «Историческое наследие Югры» жители автономного округа от 18 лет и старше могут проверить свои знания по истории становления региона. Для этого необходимо до 21 декабря пройти регистрацию и ответить на 3 вопроса, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 95-летию региона и юбилейным датам нефтегазовых месторождений. Победители будут определены генератором случайных чисел. Среди участников онлайн-викторины будет разыграно более 100 призов, в том числе игровая приставка, телевизор, «умная» колонка, робот-пылесос и другая электронная техника.
Примечательно, что на сайте проекта жители смогут познакомиться с интересными фактами о развитии и становлении автономного округа.
«В Год защитника Отечества в России, год 80-летия Великой Победы, Год исторического наследия в регионе мы также празднуем 65-летие шаимской нефти и 60-летие открытия Самотлорского месторождения. Эти значимые для Югры и всей страны события – символы героизма, несокрушимой воли, выдержки, трудолюбия и неиссякаемой энергии. Масштабные события легли в основу вопросов онлайн-викторины «Историческое наследие Югры». Вместе со специалистами Службы по делам архивов мы разработали проект, который, уверен, объединит представителей разных поколений и позволит больше узнать о земляках-героях, земляках-первопроходцах. Только зная и помня историю своей Родины, мы можем с уверенностью смотреть в будущее», – подчеркнул Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России», Председатель Думы Югры Борис Хохряков.