Музей Природы и Человека в Русскинской вновь открыт после капитального ремонта
В Русскинской после капитального ремонта открылся музей Природы и Человека имени А. П. Ядрошникова. Ключевыми преобразованиями стали ремонт центрального крыльца, замена фасада и капитальный ремонт общей площадью две тысячи квадратных метров. На обновление из бюджета Сургутского района выделено 39 миллионов рублей.
Глава района Андрей Трубецкой подчеркнул, что завершение ремонта — важный шаг в сохранении культурного наследия. «Наши музеи не только хранят историю, но и становятся современными центрами, где жители и гости могут познакомиться с особенностями региона. Обновленное здание соответствует высоким стандартам эксплуатации, обеспечивает безопасность и комфорт для всех посетителей, включая маломобильные группы», — сказал Андрей Александрович.
Директор музея Татьяна Ядрошникова отметила, что изменения коснулись не только внешнего вида. Здание утеплили и заменили отопительную систему, установив новые приборы обогрева. По периметру здания смонтировали новые электросети и частично заменили уличные фонари на прилегающей территории. Работы длились около полугода, но музей продолжал работу, организуя временные выставки в музейном парке и старом здании, а также проводя тематические мероприятия.
Музей, основанный на частной коллекции таксидермиста Александра Ядрошникова, является объектом культурного наследия Югры. Сегодня в фондах музея около 9000 экспонатов, 2000 из которых представлены на обновленной экспозиции. Жители Русскинской могут посетить выставку бесплатно, а многодетные семьи и представители коренных народов Севера имеют специальные льготы.
Модернизация музея — часть государственных инициатив, направленных на поддержку института семьи. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», цель которого — сохранение и популяризация традиционных духовно-нравственных ориентиров. Создание современных культурных пространств укрепляет основы общества и открывает новые перспективы для развития страны через призму семейных ценностей.