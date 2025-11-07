Дума Югры готова к проведению Дней Ханты-Мансийского автономного округа
В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 10-12 ноября пройдут Дни Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Делегацию Думы автономного округа, в которую войдут 14 депутатов, возглавит Председатель Борис Хохряков.
Депутаты примут участие в заседаниях ряда Комитетов, где будут рассмотрены вопросы социально-экономического развития нашего региона. Также состоится встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Губернатором Югры Русланом Кухаруком, Председателем Думы округа Борисом Хохряковым и сенаторами – представителями органов государственной власти региона.
Кроме этого, подготовлена выставка, которая рассказывает о достижениях Югры, людях, которые причастны к развитию территории, с ней также познакомятся сенаторы.
12 ноября пройдет «Час субъекта Российской Федерации» на пленарном заседании Совета Федерации, где состоится открытие Дней Ханты-Мансийского автономного округа, выступление Руслана Кухарука и Бориса Хохрякова.
Пресс-секретарь Председателя
Думы автономного округа