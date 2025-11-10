Югра присоединится к акции «Мне не фиолетово»
Ежегодно 17 ноября, во Всемирный день недоношенных детей, по инициативе благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» проходит Всероссийская акция «Мне не фиолетово».
В рамках акции организована фиолетовая подсветка культурно-исторических зданий, объектов социальной значимости, деловых, спортивных, медицинских и административных центров в знак солидарности с семьями недоношенных детей.
«Фиолетовый цвет символизирует надежду, сострадание и открытость. Врачи делают все необходимое, чтобы сохранить жизнь детям, а мы привлекаем внимание и поддерживаем семьи с детьми, родившимися раньше срока» - отметила директор благотворительного фонда «Право на чудо» Наталья Зоткина.
Югра присоединится ко Всероссийской акции «Мне не фиолетово», в рамках которой будут подсвечены: «Пыть-Яхская окружная клиническая больница», «Мегионская городская больница», «Няганская городская детская поликлиника» и «Октябрьская районная больница».
В прошлом году участие приняли 16 больниц и поликлиник Сургута, Нижневартовска, Пыть-Яха, Лянтора, Мегиона, Покачей, Лангепаса, Игрима, Октябрьского и Кондинского района.
Отметим, в 2024 году акцию поддержали более 60 субъектов Российской Федерации, в каждом из которых органами власти и представителями бизнес сообщества была организована фиолетовая подсветка культурно-исторических зданий, объектов социальной значимости, деловых, спортивных, медицинских и административных центров в знак солидарности с семьями недоношенных детей.