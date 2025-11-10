Форма поиска

фото: ugra-news.ru

Губернатор Югры поздравил с профессиональным праздником работников правоохранительных органов

10.11.2025

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Югры. 

Глава региона отметил, что этот день – дань уважения мужеству, самоотверженности и высокому профессионализму людей, которые посвятили себя и свою жизнь службе закону, защите прав и свобод наших граждан.

«От имени всех жителей региона и от себя лично выражаю слова глубокой признательности каждому, кто с честью несет службу, оставаясь верными присяге. Желаю крепкого здоровья и благополучия, успехов в нашем общем деле – служении на благо Югры и всей России!  С Днем сотрудника органов внутренних дел!» — поздравил правоохранителей Югры Руслан Кухарук. 

ugra-news.ru

