Югорская поэтесса Мария Волдина зазвучала на федеральной платформе
Аудиокнига хантыйской поэтессы Марии Волдиной появилась в крупнейшем цифровом издательстве России. Ее сборник «Душа России – в сердце Югры» теперь доступен на платформе «ЛитРес» после нескольких лет кропотливой работы. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента культуры Югры.
Общая продолжительность аудиозаписи составляет почти 6 часов. В своем творчестве заслуженный работник культуры РФ соединяет древние верования предков с современным мировосприятием.
Уникальный голос Марии Волдиной по-настоящему оживляет поэтические образы. Слушатели погружаются в особый мир, где царит гармония между человеком и природой.
Таким образом, жители всего страны теперь могут познакомиться с культурным наследием югорских народов. Аудиокнига доступна для прослушивания по ссылке , где также указаны имена составителя Владимира Гилева и выпускающего редактора Оксаны Ююкиной.