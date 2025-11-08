В Югре полицейские почтили память погибших коллег
8 ноября – День памяти сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при выполнении служебных обязанностей.
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в Ханты-Мансийске состоялось возложение цветов к обелиску сотрудникам органов внутренних дел, чьи имена навечно занесены на мемориальную Доску Почета УМВД России по ХМАО - Югре.
Сотрудники окружной полиции и родственники погибших отдали дань памяти и почтили их минутой молчания.
Один из них — старший лейтенант милиции Айрат Фаттахов, который проходил службу в УВД Сургута с 1997 года в должности участкового уполномоченного.
15 октября 2007 года в кабинет специалиста ТОС пришел ее сожитель и на почве ревности устроил скандал, угрожая поджечь себя. Во время ссоры он облил себя и кабинет бензином. Женщина обратилась за помощью к дежурившему в это время в участковом пункте милиции №4 Айрату Фаттахову. Участковый попытался выбить из рук мужчины зажигалку. Завязалась борьба, в результате которой самоубийца смог осуществить задуманное: на нем мгновенно воспламенилась одежда, загорелся кабинет. Старший лейтенант до конца пытался спасти человека, получил тяжелейшие ожоги 87% тела. За его жизнь боролись опытные врачи, но 20 ноября, не приходя в сознание, Айрат Фаттахов умер. Сургутский милиционер зачислен навечно в списки личного состава органов внутренних дел РФ. За мужество, самоотверженность и отвагу Указом Президента РФ он награжден орденом «Мужества» посмертно.
Семьи погибших сотрудников находятся под постоянным патронажем МВД России.
Особое внимание уделяется детям сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, которые в преимущественном порядке зачисляются в суворовские военные училища и кадетский корпус МВД России, а также ведомственные образовательные организации высшего образования.