Президент предложил на должность прокурора Югры заместителя руководителя прокуратуры Приморья
В Совете Федерации РФ по представлению президента России Владимира Путина рассмотрят кандидатуру заместителя главы прокуратуры Приморского края Дмитрия Попова на должность главного прокурора Ханты-Мансийского автономного округа.
Кандидатуры, предложенные президентом России, сенаторы рассмотрят на очередном заседании 11 ноября 2025 года. Ранее занимавший должность прокурора Югры Евгений Ботвинкин по предложению Владимира Путина может возглавить прокуратуру Тывы.
Дмитрий Попов родом из Псковской области. Высшее образование получил в Калининградском юридическом институте МВД России. Работал в прокуратуре и следственном управлении СКР в Псковской области. С 2020 года — заместитель прокурора Приморского края, а в 2023 году стал первым заместителем главы ведомства в регионе.