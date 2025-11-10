В многообразии культур – сила России
Это, действительно, так – ведь в России проживает более 190 народов, чьи культуры, языки и религии веками вплелись в одно целое яркое полотно.
В День народного единства, 4 ноября, Окружной Дом народного творчества Ханты-Мансийска гала-концертом подвёл итоги Международного фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья!».
Мне, как участнице фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»), посчастливилось в дни подготовки к гала-концерту наблюдать репетиции творческих коллективов и исполнителей – победителей фестиваля, приехавших из Хакассии, Саха (Якутии), Удмуртии, Дагестана, Тывы, Тюменской, Курской областей. Особенно было приятно, что во время репетиции хореографы с детьми общались на родных языках – это говорит о том, что дети слышат родную речь дома и изучают языки в школах. А с каким трепетом они относятся к родной культуре – будущее народов в надёжных руках!
И вот репетиции позади – в праздничный день в Центре искусств для одарённых детей Севера начался гала-концерт. Победителей фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья!» на Югорской земле приветствовал заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Всеволод Кольцов:
– Мы встречаем День народного единства – праздник, который вновь напоминает: именно сплочённость, взаимовыручка и любовь к Родине помогали нашему народу преодолевать самые тяжёлые испытания. Уверен: дух единения, патриотизма и согласия живёт в сердце каждого, кто сегодня здесь. Он вдохновляет нас на новые свершения. История России не раз доказывала: вместе мы – непобедимы. Мы способны противостоять любым вызовам и строить великое, счастливое будущее нашей страны. Гала‑концерт «Возьмёмся за руки, друзья!» – яркое подтверждение единства нашего многонационального народа, его консолидации вокруг общих ценностей, сохранение, развитие, защиты интересов нашей Родины. С глубокой признательностью мы обращаемся и к участникам СВО, и к тем, кто трудится в тылу. Нас объединяет одно – любовь к России!
Затем состоялась церемония награждения лауреатов проекта «Золотые имена многонациональной Югры». Из рук В. Кольцова 9 представителей самых разных профессий: врачи и учителя, учёные и инженеры, пожарные и строители Югры – получили не только почётные звания, но и ценные сертификаты.
С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля также обратился митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел:
– Сегодня особый день, когда мы празднуем День народного единства. Его особенность в том, что мы отмечаем и память Казанской иконы Божьей Матери – это один из самых почитаемых образов Царицы Небесной, которая избрала своим уделом Русь. Выражаю слова благодарности нашим защитникам Отечества, которые сегодня борются так же, как и когда-то боролись в 1612 году. Единение многонационального народа нашей страны показывает – когда мы вместе, мы можем всё!
Главная цель фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья!» – сохранение, популяризация, знакомство с культурами народов России и стран зарубежья. В этом году в фестивале приняли участие более 6 тысяч участников из 66 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Китая и Германии.
«Любовь к малой родине» – стала главной темой фестиваля этого года, не неё ориентировались творческие коллективы и исполнители. Перед каждым выступлением был представлен видеоролик – участники на родных языках приветствовали зрителей гала-концерта, фоном выступлений были фотографии красочным мест малой родины участников.
Гостей фестиваля поприветствовали хозяева Югорской земли – в исполнении хореографического коллектива Центра искусств была исполнена композиция о Матери-Земле – колыбели человечества. Фольклорный коллектив «Ёмвош ёх » («Люди Ханты-Мансийска») под традиционный наигрыш Алексея Рещикова и Санжара Нуркасымова на нарсьюхе и лебеде исполнили старинный танец под платками.
На смену сдержанным обско-угорским композициям вышли участники тюркских народов – в исполнении детских коллективов «Эзир Кара» («скакун Чёрный орёл») из Тывы, «Ынархас» («Дружба») из Хакасии и «Кыталык» («Стерх») из Якутии чувствовался ритм коневодческой культуры – тут тебе и кони, и погонщики табунов, и верные друзья наездников – птицы. Яркие номера конкурсантов не оставили никого равнодушными, зрители то и дело энергично в ритм хлопали в ладоши, поддерживая юные таланты.
Ещё более энергичный ритм задали участники фестиваля, представляющих кавказскую культуру – под бой барабанщиков хореографического коллектива «Кавказ» из Нижневартовска так и хотелось пуститься в пляс, а под лирическое пение Айдуна Магомедова из Дагестана пред нами, зрителями, предстала вся красота Кавказских гор.
Любой народ обогащается культурами соседствующих народов, но, пожалуй, странообразующий народ России – русские – впитали в себя больше всего культур.
Если северные русские по темпераменту сдержанные, это почувствовалось по танцу хореографического коллектива «Алатырь» из Ханты-Мансийска и по песне фольклорного коллектива «Росстань» из Тюмени, то детский театр танца «Vip-поколение» из Курска и студенты хореографического отделения Центра искусств Ханты-Мансийска представили энергичные танцы южных славян.
Участников фестиваля поблагодарила директор окружного департамента культуры Маргарита Козлова, она отметила важность сохранения традиционных культур и передачи её молодому поколению. Затем вручила высшие награды фестиваля – Гран-при: ансамблю народного танца «Алатырь» (рук.: Станислав и Мария Варварюковы) из Ханты-Мансийска, фольклорному ансамблю «Росстань» (рук.: Лилия Дёмина) из Тюмени и фольклорному ансамблю «Щедрыня» (рук.: Наталья Макарова) из Новокузнецка Кемеровской области.
Состав международного жюри фестиваля возглавляла певица, кандидат искусствоведения, преподаватель Белорусского государственного университета культуры и искусств Чжу Гэлимэнь из Китайской Народной Республики. Она вручала награду победителям в номинации «Приз зрительских симпатий» – более 3 тысяч голосов набрал народный ансамбль танца «Кыталык» («Стерх») (рук.: Отличник культуры Республики Саха (Якутия) Александра Соловьёва). В подарок Чжу Гэлимэнь исполнила китайскую песню «Бокал вина».
Финалом праздника стало совместное исполнение участниками фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья!» и зрителями песни «С чего начинается Родина».
Людмила Гурьева
Фотографии: Окружного Дома народного творчества