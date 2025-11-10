X Юбилейная акция «Большой этнографический диктант»
С 1 по 8 ноября 2025 года во всех субъектах Российской Федерации и за рубежом прошла X Юбилейная Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант».
На площадке детского этнокультурно-образовательного центра в Ханты-Мансийске в рамках этой масштабной акции приняли участие педагоги и студенты технолого-педагогического колледжа, журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», а также все желающие.
С приветственным словом к участникам обратилась Майя Ефимовна Макарова, педагог детского этнокультурно-образовательного центра:
– Дорогие гости, мы очень рады видеть вас в нашем детском этнокультурно-образовательном центре. Сегодня у нас проходит ежегодная просветительская акция «Большой этнографический диктант», и мы с гордостью стали одной из площадок её проведения. Всем желаем удачи!
Своими впечатлениями поделились и студенты Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа:
– Меня зовут София Шаталова. Я учусь на четвёртом курсе по специальности «воспитатель». Приехала из посёлка Берёзово. Для меня самым запоминающимся стал вопрос про кожаную плеть — я не знала, что это такое и у каких народов она используется. Теперь я знаю, что камча у казаков — незаменимый инструмент конных пастухов и воинов.
– Я Даша Кинямина, родом из Сургутского района, село Угут. Учусь на четвёртом курсе по специальности «воспитатель». По национальности — ханты. В колледже я изучаю хантыйский язык. В таких диктантах участвую не впервые, но сегодня встретила много новых для себя вопросов.
Участникам диктанта было предложено ответить на 30 тестовых вопросов федерального уровня. Время выполнения заданий составило 45 минут.
Проведение Большого этнографического диктанта в 2025 году стало частью программы Международного фестиваля «Народы России и СНГ», который реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Организатором просветительской акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей России.
Данная акция объединяет участников разных профессий и возрастов, способствует укреплению уважения к национальному многообразию и стимулирует интерес к истории и культуре народов России.
Галина Дунаева