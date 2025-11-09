Представили лучшие проекты в сфере межнациональных отношений
В Саранске седьмого ноября в рамках Круглого стола, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, презентовали лучшие проекты в сфере межнациональных отношений. Организаторами мероприятия были Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, а также Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева в стенах которого и был проведён. Его участниками стали более 100 человек из 29 разных регионов Российской Федерации.
С приветственным словом и пожеланиями ко всем обратился председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», сенатор Российской Федерации Пётр Тултаев: «2025 год – это год великой Победы в Великой Отечественной войне, это победа многонационального советского народа СССР, которым пришлось выдержать все испытания и тяготы. Сегодня на Западе пытаются не просто сфальсифицировать историю, но и переписать её, говоря о том, что победу в Великой Отечественной войне одержал не Советский Союз, не народы Советского Союза, а страны Запада и Америка. Мы с уважением относимся к вкладу союзников Советского Союза в эту победу, но кто бы что ни говорил, есть очевидный факт. 27 миллионов людских потерь – это жизни советских людей. Наша святая обязанность – бережно сохранить в памяти и в сердце историческую правду, за которую отдано столько человеческих жизней. День Великой Победы для нас был и будет символом национальной гордости, воинской славы и народной доблести! И поскольку здесь представители финно-угорских народов, мы будем говорить также о вкладе каждого из наших народов в эту великую Победу».
Председатель Молодёжного Совета АФУН РФ Максим Алгайкин сказал:
– Наш молодёжный совет гордится возможностью внести свою лепту в дело сохранения исторической памяти, воспитания чувства благодарности героям-фронтовикам и жителям тыловых городов. Сегодня мы встречаемся, чтобы подвести итоги масштабного проекта «Герои финно-угорских народов Российской Федерации. Связь поколений. Преемственность традиций». Этот уникальный проект стал ярким воплощением солидарности и любви к Родине, продемонстрировав нам лучшие качества предков: верность своим корням, самоотверженность и стремление сохранить историческое наследие. Под руководством Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» совместно с Федеральным агентством по делам национальностей, удалось создать целую галерею ярких примеров истинного служения Отечеству, достойных подражания молодому поколению. Благодарю организаторов, всех участников и гостей нашего мероприятия за проявленную инициативу, активное участие и неподдельный энтузиазм. Пусть этот круглый стол укрепит нашу общую цель – воспитывать уважение к прошлому, ценить настоящее и строить светлое будущее для всех жителей нашей великой многонациональной Родины.
В завершении темы связи поколений и в знак признания заслуг тех, кто активно работает над сохранением исторической памяти, состоялось открытие выставки и торжественная церемония награждения участников и призёров Общероссийского конкурса «Герои финно-угорских народов Российской Федерации. Связь поколений, преемственность традиций». Всего на конкурс было направлено 128 работ о более 150 участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и героев специальной военной операции, представляющих народы нашей страны. Авторы лучших работ были отмечены дипломами и ценными подарками.
Так, в номинации «Подвиг его бессмертен» Дипломом I степени награждён Курочкин Аркадий Максимович, ветеран военной службы и боевых действий, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС подполковник запаса, автор и составитель книги «Герои марийской земли». Дипломом II степени удостоена заведующая Карельским национальным краеведческим музеем Тверской области города Лихославль Романова Елена Викторовна.
В номинации «Родная культура и война» Дипломом I степени награждена Белкина Оксана Вячеславовна из республики Мордовия.
В номинации «В тылу как на войне» Дипломом I степени удостоена Сильвестрова Наталия, корреспондент Региональной службы новостей «Удмуртия» (Удмуртская Республика). Диплом II степени вручена Виряскиной Анастасие, члену Молодёжного Совета АФУН РФ, студентке филологического факультета Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева.
В номинации «Наша Победа для всех поколений» Дипломом I степени награждена Мерова Тамара, член Совета Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, редактор газеты «Луима сэрипос», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Итоговым мероприятием гостей и всех участников стало заседание Молодёжного Совета Общероссийского движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», где обсудили дальнейшие планы своей деятельности, вопросы сохранения исторического и культурного наследия, патриотического воспитания молодого поколения.
Тамара Мерова