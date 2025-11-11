Конференция «Народные художественные промыслы Югры: прошлое и настоящее»
7 ноября в Центре народных художественных промыслов и ремёсел Югры прошла окружная научно-практическая конференция «Народные художественные промыслы Югры: прошлое и настоящее».
Открыла встречу директор Центра ремёсел Югры Марина Кабакова. В своём приветственном слове она отметила, что мероприятие стало для учреждения новым опытом:
«Это наша первая конференция такого уровня. Мы постарались сделать всё возможное, чтобы она получилась именно такой, какой мы её задумывали — тёплой, домашней, уютной, где можно говорить о традициях, о том, как их сохранить и приумножить».
Конференция собрала 22 докладчика из разных муниципалитетов округа. Мастера, исследователи и художники делились опытом как очно, так и в онлайн-формате.
Работа велась по трём секциям:
Традиционное народное искусство: живая преемственность мастерства;
Художественная реконструкция в контексте археологических и музейных коллекций;
Народные художественные промыслы и ремёсла в творчестве индивидуальных художников.
Каждая секция стала площадкой для профессионального диалога. Участники обсуждали современные подходы к сохранению культурного наследия, обменивались идеями и делились примерами успешных проектов.
Итогом конференции станет резолюция с конкретными предложениями по развитию народных промыслов и ремёсел Югры — они были выработаны в ходе активных дискуссий.
Эта встреча ещё раз доказала: традиции живы, пока их помнят, изучают и передают из рук в руки.
Мероприятие состоялось в рамках Года исторического наследия и 95-летия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Пётр Молданов