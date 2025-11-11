Депутаты Думы Югры обсудили вопросы науки, образования и культуры в профильном Комитете Совета Федерации.
В верхней палате парламента 10-12 ноября проходят Дни Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Возглавляют делегацию Губернатор региона Руслан Кухарук и Председатель окружной Думы Борис Хохряков.
С участием представителей органов государственной власти округа пройдут расширенные заседания семи комитетов Совета Федерации.
Сегодня Борис Хохряков принял участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре с участием представителей органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на тему о развитии в регионе инфраструктуры в сферах культуры, образования и науки.
Югра – это не только стратегически важный экономический регион России, но и территория, где создаются современные условия для жизни, получения качественного образования и полноценного культурного развития каждого человека. Несмотря на значительную площадь и наличие большого количества удаленных населенных пунктов, в округе выстроена эффективная и доступная социальная инфраструктура. Система образования Югры динамично развивается, демонстрируя устойчивые положительные результаты.
Члены Комитета, представители Правительства региона, депутаты Думы округа обсудили вопросы создания в Югре кластера креативных индустрий на базе Советского политехнического колледжа, а также капитального ремонта школ в Нижневартовске, Урае, Ханты-Мансийске, Сургутском районе, строительстве Няганского театра юного зрителя, Дома культуры в Берёзовском районе и других объектов.
Также предметом разговора стало внесение изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек.
Участники заседания приняли решение рекомендовать федеральным органам власти рассмотреть вопрос о включении в государственные программы на ремонт и реконструкцию ряда объектов округа. Так, предложено софинансирование ряда объектов, обозначенных в повестке дня Комитета по науке, образованию и культуре. Решено включить объекты в реестр объектов строительства из федерального бюджета. Они будут финансироваться из федерального и регионального бюджетов. Отбор объектов на финансирование будет произведен в следующем году. Профильные ведомства поддержали получение федерального финансирования.
«Помимо внимания к нашим вопросам и возможности получить поддержку сенаторов в их продвижении, для представителей законодательной власти автономного округа участие в работе Комитета – это еще хороший мастер-класс в подготовке и проведении мероприятий», – отметил Борис Хохряков.
