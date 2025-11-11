Памяти художника Константина Панкова
В Ленинградской области на территории мемориального комплекса «Невский пятачок» состоялся торжественно-траурный митинг, приуроченный к годовщине гибели художника, представителя коренных народов Севера Константина Панкова. Он ушел добровольцем на фронт и погиб на Невском пятачке, защищая Ленинград, 9 ноября.
Участниками митинга стали земляки художника, уроженцы мансийской деревни Щекурья (ныне Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), члены шести поисковых отрядов, студенты Института народов Севера, юнармейцы Кировской гимназии им. Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова, сотрудники областного Дома дружбы.
Среди почетных гостей – депутат Областной Думы Тюменской области Надежда Алексеева и директор детского этнического стойбища «Мань Ускве», член Общественной палаты ХМАО – Югры Любовь Стаканова.
Участники митинга возложили цветы к Рубежному камню и мемориальной плите Константина Панкова.
«Сегодня мы с вами являемся участниками знакового события. Благодаря ленинградским поисковикам установлено место гибели Константина Панкова, долгие годы считавшегося пропавшим без вести. В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война, неважно какой ты национальности, какого вероисповедания, неважно, где ты жил и чем ты занимался, война коснулась всех, в том числе и таких людей, как Константин Панков, всемирно известный художник, творческий человек, открывший новое направление в живописи. Он ушел защищать свою большую страну и свою малую родину, и погиб здесь на нашей ленинградской земле», - отметила председатель регионального отделения ОГО «Ассамблея народов России», заместитель руководителя ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области» Елена Ермолина.
Памятные мероприятия продолжились в областном Доме дружбы. На круглом столе говорили о творчестве художника-самородка, его пути в искусство, вспомнили художников, представителей других национальностей, кто в годы Великой Отечественной войны жил и трудился в осажденном Ленинграде, кто погиб уже в наше время, в зоне специальной военной операции, взяв в руки не кисть, а оружие для борьбы с нацизмом.
Представители поисковых отрядов рассказали о своей работе по поиску пропавших без вести. Модератором круглого стола выступил Михаил Чипенко, заместитель председателя общественной организации «Память земли нашей».
Памятные мероприятия организованы Историко-просветительской общественной организацией «Память Земли Нашей» муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области при поддержке Дома дружбы Ленинградской области и администрации Кировского района.
Информация предоставлена Домом Дружбы Ленинградской области.