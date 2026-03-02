Отделение СФР по ХМАО-Югре назначает региональную социальную доплату к пенсии более 32 тысячам жителям региона
С 2026 года региональную социальную доплату к пенсиям жителей Югры назначает и выплачивает региональное Отделение Социального фонда России. Ранее эту меру поддержки оказывали органы социальной защиты населения региона. Перевод полномочий по назначению и выплате социальной доплаты в Отделение СФР связан с принятием изменений в федеральный закон о государственной социальной помощи.
На сегодняшний день, региональную доплату к пенсии в Югре получают 32 179 жителей.
Социальная доплата полагается неработающим пенсионерам, у которых совокупный доход ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году в Югре он составляет 19 067 рублей. При подсчёте общей суммы материального обеспечения учитываются: пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая набор социальных услуг, а также иные меры социальной поддержки.
Отделение СФР по ХМАО - Югре устанавливает социальную доплату в беззаявительном порядке и выплачивает её вместе с пенсией. Гражданам не нужно обращаться в клиентские службы Отделения для оформления выплаты. Право на неё определяется автоматически на основе данных, имеющихся в информационных системах регионального Отделения СФР.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
