В Югре выбрали абсолютных чемпионов среди оленеводов
В Ханты-Мансийске завершился XI конкурс профессионального мастерства на Кубок губернатора Югры. За звание лучших боролись 30 участников из Берёзовского, Белоярского, Сургутского, Нижневартовского и Нефтеюганского районов.
Центральным событием праздника стали захватывающие гонки на оленьих упряжках. Участники мастерски управляли животными, которые благодаря доверительным отношениям с хозяевами спокойно чувствовали себя даже при шумной толпе зрителей. Особый восторг публики вызвали не только традиционные сидячие забеги, но и экстремальные гонки на лыжах, требующие виртуозной координации и уверенности в себе.
Параллельно на площадке развернулись состязания в национальных видах спорта. Мужчины мерились силой в перетягивании палки, где участвовать могли все желающие независимо от возраста, а дети с удовольствием подражали взрослым. Женщины соревновались в скорости снаряжения упряжи и укладке дров для перевозки на нартах. Также участники проявили ловкость в беге на охотничьих лыжах с установкой капкана и метании тынзяна на хорей.
Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Сергей Хозяинов из села Саранпауль (Берёзовский район). Среди женщин победу одержала Анастасия Айваседа из села Агана (Нижневартовский район).
«Чемпион многоборья» среди женщин:
1 место: Айваседа Анастасия, Нижневартовский район;
2 место: Коршункова Людмила, Ханты-Мансийский район;
3 место: Рынкова Елена, Сургутский район.
«Чемпион многоборья» среди мужчин:
1 место: Пиналей Станислав, Белоярский район;
2 место: Хозяинов Сергей, Березовский район;
3 место: Пяк Илья, Белоярский район.
В специальных номинациях отмечены:
«Самый молодой оленевод» – Айваседа Олег, Нижневартовский район.
«Ветеран оленеводства» – Вынгилев Данил, Березовский район.
За лучшие производственные показатели:
1 место: Дреер Анисья, Нижневартовский район;
2 место: Айваседа Юрий, Нижневартовский район;
3 место: Айваседа Олег, Нижневартовский район.
Лучшая национальная кухня:
1 место: Вагнер Анриетта, Ханты-Мансийский район;
2 место: Вынгилева Тамара, Березовский район;
3 место: муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремёсел», Нижневартовский район.
Лучшее национальное жилище:
1 место: город Когалым;
2 место: Березовский район;
3 место: Белоярский район.
В номинации «Лучший оленевод» по итогам зрительского интернет-голосования победителем признан Казанжи Фёдор из Нижневартовского района.
В течение дня для гостей работали ярмарка, угощения, мастер-классы по изготовлению игрушек и катание на упряжках. Праздник стал не только ярким состязанием, но и местом передачи опыта от старших к молодым, помогая сохранять традиции выживания в суровых северных условиях.
Поздравляем всех участников и победителей!
Николай Меров