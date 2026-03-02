- Русский
- Хантыйский
В Ханты-Мансийске провели «Обряд угощения Луны»
27 февраля в городе Ханты-Мансийске на открытой экспозиции окружного этнографического музея «Торум Маа» провели традиционный «Обряд угощения Луны» («Тылащ поры»). Этот обрядовый праздник обских угров символизирует жизнь человека в окружающей его природе, отражает важные события и образует ежегодно повторяющийся цикл.
С «Обряда угощения Луны» начинается новый круг жизни, поэтому после открытия праздника старейшины, съехавшиеся со всех уголков Югры, обратились к месяцу с просьбами о здоровье родных людей, об удаче на рыбной ловле и охоте, о сохранении и приумножении поголовья оленьих стад и, конечно, об общем благополучии народов, проживающих на древней югорской земле.
В связи с проведением праздника мы обратились к заведующему сектором музейных программ и проектов «Торум Маа» Вячеславу Кондину. Он рассказал:
– Праздник «Обряд угощения Луны» начал отмечаться в Ханты-Мансийске ещё с 2011 года. Этот обряд когда-то проводился у северных хантов. Все сотрудники, ранее работавшие в Белоярском фольклорном архиве северных ханты, восстановили традиционный праздник обских угров. На протяжении многих лет в конце февраля у нас проводится «Обряд угощения Луны». Он начинается заранее: сначала сотрудницы нашего музея выпекают различные фигурки жертвенных животных, затем в конце зимы происходит замор воды в реках, и рыбы в них нет, а в лесу становится мало зверя, то есть охота уже прекращается. Чтобы окружающая природа снова восстановила жизненный цикл, люди обращаются к Луне и просят её наполнить реки и озёра рыбой, а леса – дичью и зверями. Чтобы люди были здоровыми, рождались дети, в каждой семье было благополучие и радость. Конечно, при этом всегда накрывали «снежный стол», на котором ставили угощения для Луны. После всех своих просьб участники и гости праздника подходили к столу и угощались «жертвенной» пищей.
Для проведения этого традиционного «Обряда угощения Луны» в Ханты-Мансийск съехались старейшины с родовых угодий Сургутского района. Среди них были Данил Николаевич Покачев и Анатолий Николаевич Ачимов. Они рассказали, что «Обряд угощения Луны» восточные ханты переняли от северных хантов. По их мнению, это хороший традиционный праздник, связывающий нынешнее и прошлые поколения северного народа. Что плохого в том, что люди ежегодно проводят этот обряд и просят у Луны здоровья, удачи на рыбной ловле, охоте и благополучия.
В то время, пока горожане съезжались на проведение традиционного обряда, мы уже встретились с уполномоченной по правам коренных малочисленных народов Севера Югры Людмилой Алфёровой, которая рассказала:
– Мы, конечно, долго спорили, что нам можно выносить на общее обозрение, а что является сакральным. Старейшины наших народов высказались, что мы должны учить не только будущее поколение, но и тех людей, которые живут среди нас тому, что всем нам надо жить в гармонии с природой. Надо любить природу и брать от неё ровно столько, сколько нужно для жизни. Думаю, что коренные жители – это прекрасные экологи. Они своевременно поклоняются всем своим духам, поэтому окружающая природа одаривает их необходимым количеством рыбы и пушного зверя. Человек правильно осознаёт и понимает, что он не один в этом мире, его окружает много разных стихий, рыб, зверей и животных. Поэтому, если ты хорошо относишься к окружающей природе, то и она будет благосклонно относиться к тебе. Я считаю, что сохранение этой обрядовой культуры всегда было и сегодня остаётся важным в нашей жизни!
В традиционный праздник «Обряд угощения Луны» театр обско-угорских народов «Солнце» представил участникам и гостям окружного мероприятия прекрасный спектакль о том, как на небесах появилась Луна, почему же люди начали поклоняться ей. По окончании праздничного театрального концерта старейшины обско-угорских народов, находясь перед накрытыми «снежными столами», с громкими призывами обратились к Луне. Они просили у неё здоровья, удачи в рыбной ловле, охоте и благополучия в сегодняшней жизни не только для себя, но и для всех народов, проживающих в Югре.
После проведения торжественного обряда участники и гости мероприятия подошли к «снежным столам» и приступили к угощению «жертвенной» пищей. Многие люди, побывавшие на этом традиционном празднике, остались довольны, а некоторые из них только что узнали о том, как коренные народы относятся ко всем небесным светилам, и что они значат для каждого человека!
Владимир Енов
Ёмвошн «Тыӆӑщ поры» вєрсы
Тӑта мосванӑн, тәнӆуп тыӆӑщ 27-мит хӑтӑӆн, «Торум Маа» йис пурмасӑт шавиты хот мєт вуӆаӊ рєп ӆоӊӑӆн Ёмвошн вәӆты хӑнтэт, вухаӆят, юрнӑт па сыр-сыр вошӑӊ мир хӑннєхуятӑт тӑм оӆн йиӆпа юхтум «Тыӆӑщ поры» тәса па мсыева порыӆӑсӑт. Щимӑщ мӑӊхӑтӆ йис вўш эвӑӆт мўӊ хӑнты ёхӆўвн шєӊк ма па сӑмӑӊа тӑйсы. Имуӆтыйн советской лащ оӆӑтн ӆўв иса таӆӑӊтєӆн хуӆтпєӆы юрємӑты пиньщӑса.
Муй щирн хӑннєхуятӑт катра вәсӑт, вой-хўӆ веӆпӑсӆӑсӑт, вўӆєӊ тащӆаӆ еӆӆы тӑйсӑт, пухӆаӆ-эвиӆаӆ єнмӑӆсӑт па кашӑӊ пўш ӆәӊха-каӆта пойкщӑсӑт, ӆәӆн ӆыв вәӆупсы щирӆаӆ мсыева па тәса ат мӑнсӑт, тумтака еӆӆы ат вәсӑт па муӆты ӆавӑртӑӊ па нўшайӊ вєрӆаӆ вәӆты-хоӆты кўтӑтн еӆӆы и пўша ӑӆ па вантсэӆ. Щи вєрӑт пӑта тӑм мӑӊхӑтӆ катра хӑнтэт тўӊщирӑӊа щи ӆэщӑтыйӆса, ӆәӆн хӑннєхә тӑм тәрум иӆпийн ма ат вәс.
Мўӊ тӑм кўтн нємасыя, айкеӆ вўты щирн «Торум Маа» музей хотн сыр-сыр йиӆуп поступсэт ӆэщӑтты тӑхи кәща Вячеслав Кондин иньщӑссўв, муй щирн хӑщум оӆӑтн тӑмӑщ хӑнты мир йис мӑӊхӑтӆ тўӊщирӑӊа вєрты пиньщӑсы.
– Ма ин щиты лупты вєритӆум, хуты «Тыӆӑщ поры» тәп тӑта мосванӑн иса 2011-мит оӆ вўш эвӑӆт «Торум Маа» музей хотэвн Ёмвошн мсыева вєрты питсы. Тӑмӑщ хӑнты мирэв мӑӊхӑтӆ йис пураитн увӑс мўв хӑнтыӆўвн шєӊк ма па сӑмӑӊа тӑйсы. Щи киньща ӆўв айӆтыева хӑнтэтн юрємӑты щи питсы.
Имуӆтыйн Нуви сӑӊхум вошн Венгрия хон пєлӑк ученой нє Ева Шмидт «Увӑс мўв хӑнтэт арӑӊ-моньщӑӊ архив» пўншӑс. Щи тӑхийн наука щирн рәпитум нєӊӑт ушӑӊа-сащӑӊа тӑм хӑнты мирэв мӑӊхӑтӆ вєрсӑт. Щӑӆта ӛхӑт ӆўв иса кашӑӊ оӆ мӑр округев ӆуватн па тӑта «Торум Маа» музей хотэвн пориӆӑты мўӊ щи питсўв. Мўӊ йис пурмасӑт шавиты хотэвн рәпитты нєӊӑт мєт оӆӑӊӑн арсыр йирӑсты щирн тӑйты хотӑӊ войт хурасӑт паӆӆӑт. Щӑӆта тӑӆ сухӑнтты кємн Асэв па юханӆўв хуща йиӊкев хӑӆӑӆ. Щи пӑта йиӊкӑтн хўӆ па ӑнтәма йиӆ, щӑӆта вәнтӑтн вәйт ищиты ӑнтәма йиӆӑт. Щи киньща тӑӆэв сухнуптӑты пураитн хӑнты ёхӆўв ищиты тӑм юхи хӑщум оӆӑтн «Тыӆӑщ поры» мсыева пориӆӑтыя питсӑт. Щиты поры щирн вєрум ӆоньщӑӊ пӑсана арсыр ӆєтутӑт пунӆыйт. Щӑӆта йисӑӊ-нәптӑӊ хӑннєхуятӑт хӑтӆэв мӑнты щирн ух пўнӆӑт па йиӆпа єӊўмты тыӆӑщ пєӆы вантман вохӆӑт ӆўв эвӑӆтэӆа, ӆәӆн тӑм оӆэвн иса кашӑӊ хӑннєхә тумтака па тӑӆаӊа хоттєӆ хуятӆаӆ пиӆа ат вәс. Вой-хўӆ веӆпӑс вєрӑт муй вўӆы тащӑт тӑйты щирӑт еӆӆы ищиты тәса па хурасӑӊа ат мӑнсӑт.
Хән пойкщӑты вєрӑт сухнуптӑӆыйт, щи пурайн вән хӑннєхәйт ай ёх пиӆа порыӆыюм пӑсан хоща юхӑтӆӑт па ӆєты щи питӆӑт. Щиты Ёмвошн «Тыӆӑщ поры» юхи хӑщум оӆӑтн «Торум Маа» музей хотн щи ӆэщӑтӆа.
Тӑм пўш «Тыӆӑщ поры» пурайн пойкщӑты щирӑт вєрты пӑта Сәрханӆ район эвӑӆт кӑт хӑнты хәйӊӑн па юхтыйлысӑӊӑн, щит Данил Николаевич Покачев па Анатолий Николаевич Ачимов. Ма ищи ӆыв пиӆэӆа иха вәйтантыйӆсум па путрємӑсум. Лын па китумтак щимӑщ айкеӆ мӑнєма тәсӊӑн, мӑтты ки, щи мӑӊхӑтӆ увӑс хӑнтэт хуща, ищи «Вўрӊа хӑтӆ» йиты, йис пураитн щи тывӑс.
Ӆын ясӑӊӆан щирн, щит шєӊк әмӑщ па мосты пориӆӑты вєр сыр-сыр хӑнты мирӑта. Щи унтасн, вантэ, йис мӑӊхӑтӆӑт тӑм хӑтӆӑт вәнты ма еӆ тӑйӆыйт.
Щӑӆта щи вєр шєӊк м, хоты кашӑӊ пўш хӑнтэт Тыӆщев еӆпийн пойкщӑӆӑт па тумтака, тӑӆаӊа вәӆты щирӑт, тащӑӊ вой-хўӆ веӆпӑс вєрӑт ӆывеӆ вохӆӑт.
Щи киньща вошӑӊ хӑннєхуятӑт мӑӊхӑтӆэӆа ӑктӑщты кўтн мўӊ шуши мирӑт Югра мўвн закон щирн ӆавӑӆты нє Людмила Алфёрова пиӆа вәйтантыйӆсўв па путрємӑсўв. Ӆўв па тӑм «Тыӆӑщ поры» мӑӊхӑтӆ пӑта щиты щи путӑртӑс:
– Мўӊ йисӑӊ-нәптӑӊ хӑннєхуятӆўв пиӆа кашӑӊ пўш иса иха нумсӑт вєрсўв, муй хурасуп мӑӊхӑтӆӑт мўӊева пориӆӑтыя рӑхӆ па муйсӑр утӑт ӆыв кўтэӆн мӑӊа еӆӆы тӑйты мосӆ. Имуӆтыйн па пирӑщ ёхӆўв-нєӊӆўв путӑрсӑт, хуты «Тыӆӑщ поры» – щит шєӊк мосты мӑӊхӑтӆ. Ӆўвеӆ кашӑӊ тӑл сухӑнты кємн пориӆӑты мосӆ. Щи пурайн ӑнтә тәп мўӊ ёхӆўв, сыр-сыр мир хӑннєхуятӑтн «Тыӆӑщ порэв» ищиты ма па сӑмӑӊа еӆӆы тӑйтыя па питӆы.
Щӑӆта «Тыӆӑщ поры» мӑӊхӑтӆа ӑктӑщум вошӑӊ хӑннєхуятӑт еӆпийн Ас-угорской «Хӑтӆые» нємуп театр шєӊк хурамӑӊ ванӆтупсы вєрӑс, мӑта утӑӆ хущи ӆўв мсыева ванӆтӑс, муй щирн Тыӆӑщ икев тӑм нуви тәрум иӆпийн тывӑс. Муй йиты ӆўв мєт оӆӑӊӑн вәс, мӑта тӑхета ӊхӑс, муй хурасуп нєӊӑт пиӆа вәйтантыйӆӑс па муй щирн тәрум нумпийн ӆойты питӑс. Хән па тӑмӑщ ванӆтупсы сухнуптӑсы, ӆоньщӑӊ пӑсан еӆпийн йисӑӊ-нәптӑӊ ёхӆўв Тыӆӑщ икев пєӆа пойкщӑсӑт. Ӆыв тӑм етнайн тумтак вәӆупсы щир ӆывеӆа вохсӑт, ӆәӆн вой-хўӆ веӆпӑс муй вўӆы ӆавӑӆты вєрӆаӆ тўӊщирӑӊа еӆӆы ат мӑнсӑт.
Мєт юхи хӑщум кўтн вошӑӊ хӑннєхуятӑт тӑм «Тыӆӑщ порыйн» порылыюм ӆєтутӑт ӆєсӑт па каврум шай яньщсӑт. Кашӑӊ айӆат па вәнӆат хӑннєхуятӑта тӑм мӑӊхӑтӆ шєӊк әмща па хурамӑӊа мӑнӑс.
Владимир Енов